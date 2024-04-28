Повітряна атака 28 квітня: є руйнування – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 28 квітня. Росія запускала по Україні дрони і одну ракету. На жаль, є руйнування. Атакувала вночі і вранці.

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Інформація від Повітряних сил про нічну повітряну атаку

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської обл. – рф та 5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.

Коментар речника ОК “Південь”

Вночі під час атаки по Україні росіяни застосовували для розвідки безпілотники невстановленого типу. Про це 28 квітня в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

Було збиття. Це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня окупанти їх втрачають, бо постійно йде бойова робота, постійно їх збивають і над Миколаївською, і над Херсонською, і над Одеською областями, – розповів він

Також він сказав, що над Україною працюють БПЛА армії РФ різного типу.

Це зазвичай ‘Орлан-10’, це дрони Zala, це дрони SuperCam. Набагато рідше можна побачити ‘Форпост’ або Mohajer-6 іранського виробництва. Mohajer-6 здебільшого працює над акваторією Чорного моря, – наголосив Плетенчук

Повітряна атака 28 квітня: ситуація в регіонах

Миколаївщина

Росіяни вдарили по Миколаївщині вранці 28 квітня. У Миколаєві внаслідок ворожого удару БпЛА пошкоджено будівлю готелів і об’єкт критичної інфраструктури.

В одному з готелів виникла пожежа – вона була ліквідована. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі.

Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються.

Як стало відомо, понівечений сьогодні готель у Миколаєві тільки недавно відремонтували після обстрілів 2022 року.

Хмельничиина

Сигнал повітряної тривоги на Хмельниччини за ніч сьогодні лунав двічі: до опівночі та о 02:34 вже цієї доби. Саме у цей час межу області перетнули ворожі «шахеди».

Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО ЗСУ знищили один ворожий безпілотник. Звернень щодо загиблих, травмованих чи пошкодження майна наразі не надходило, – повідомив у дописі на фейсбук-сторінці перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін

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