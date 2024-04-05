Дрони з музикою і не тільки: БПЛА масовано атакували Росію – били по військовим аеродромам (фото, відео)

БПЛА масовано атакували Росію цієї ночі. Били по військовим аеродромам у декількох областях. Внаслідок ударів виникли пожежі. У мережі багато відео з моментами прильотів і наслідками. А влада тільки офіційно заявляє про збиття 53 дронів

НСН розповість все, що відомо. Ми зібрали інформацію з різних джерел.

Вночі БПЛА масовано атакували Росію. Повітряна тривога була оголошена одразу у кількох областях: Бєлгородській, Курській, Ростовській, Воронезькій та Саратовській. Заявлялось також про вибухи у Краснодарському краї, а саме місті Єйськ.

Повідомляють, що збили 53 БпЛА: в Єйську Краснодарського краю, в Морозовську Ростовської області та Енгельсі Саратовської області. А ще 4 безпілотники – над Курськом.

Мешканці кажуть, що помітили навіть «креативні» дрони – з музикою в ніч на 5 квітня і публікують відповідне відео.

У Ростовській області дрони цілили у військовий аеродром Морозовськ. Губернатор вже прозвітував про збиття 40 БПЛА і влучання уламків по трансформатору. Місцеві в свою чергу заявляли про більшу кількість вибухів – а саме 60, і судячи з відео, деякі з них були явно не в повітрі. На аеродромі базуються літаки Су-34 та Су-24. Влада офіційно інформацію про влучання по аеродрому не підтверджує.

Гаряче було й у Курську. Тут внаслідок атаки виникло багато пожеж. Влада Курської області РФ заявила про нібито збиття чотирьох «українських безпілотників» у небі над Курськом.

Однак це не все. В Енгельсі Саратовської області РФ теж було весело. Тут теж, вірогідно, вдарили по аеродрому.

Місцеві канали повідомляли про “бавовну”. Жителі міста в чатах писали про вибухи “від яких тремтять вікна”.

Момент вибуху зафіксували камери відеоспостереження.

Поблизу міста Енгельс знаходиться військовий аеродром. Саме звідти окупанти підіймають стратегічну авіацію для обстрілів мирних українських міст.

А нижче – “перекличка” мешканців Єйська цієї ночі.

Далі буде.

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