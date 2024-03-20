У російському Енгельсі пролунали вибухи біля військового аеродрому 20 березня

У російському Енгельсі пролунали вибухи біля військового аеродрому в ніч на 20 березня. У соцмережах публікують відповідні відео.

Влада повідомила про атаку БПЛА, передає НСН.

Сьогодні вночі було неспокійно в російському Енгельсі, що у Саратовській області. Тут лунали гучні вибухи, яких нарахували мінімум 4. Від них тремтіло скло у вікнах.

Повідомляється, що перед вибухами жителі Енгельса чули в небі звук мотора. За їхніми словами, у місті також спрацювала сирена.

Вибухи лунали в районі аеродрому, де знаходиться стратегічна авіація ворога

Місцеві пишуть про влучання в аеродром.

Енгельс Саратовської області під ранок атакували безпілотники.

Над Енгельсом було ліквідовано БПЛА. Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає, — повідомив губернатор

В Енгельсі знаходиться авіабаза ВКС РФ ‘Енгельс-2’.

Зазначимо, що ця авіабаза була атакована дронами вже не вперше.

У російському Енгельсі пролунали вибухи біля військового аеродрому: відео

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