Намагаються прорвати оборону з допомогою авіації: ситуація 19 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 19 березня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Інформацію НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ.

19 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.

Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських загарбників зазнали населені пункти: Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області; Роздолівка, Семенівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника в районах населених пунктів: Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили на цьому 3 штурми позицій наших військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітярної оборони противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 840 російських загарбників, 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 50 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 432390 (+840) осіб,

танків ‒ 6819 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35) од,

артилерійських систем – 10698 (+30) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 721 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1735 (+4)

Дані уточнюються.

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