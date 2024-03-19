Намагаються прорвати оборону з допомогою авіації: ситуація 19 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 19 березня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.
Інформацію НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ.
19 березня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.
Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських загарбників зазнали населені пункти: Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області; Роздолівка, Семенівка, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника в районах населених пунктів: Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
- На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили на цьому 3 штурми позицій наших військ.
Успіхи ЗСУ
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 засобу протиповітярної оборони противника.
Минулої доби загальні втрати ворога склали: 840 російських загарбників, 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 50 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 432390 (+840) осіб,
- танків ‒ 6819 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13049 (+35) од,
- артилерійських систем – 10698 (+30) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 721 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8318 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14191 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 1735 (+4)
Дані уточнюються.
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