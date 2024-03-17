Знищили 1160 окупантів, 11 танків, 28 артсистем: ситуація 17 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят третю добу. Розповідаємо про ситуацію 17 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Інформацію НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 17 березня 2024 року російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 14 «шахедів» у межах Одеської області.

17 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Стара Гута, Рижівка, Попівка, Ямне, Олександрівка, Лугівка Сумської області; Стариця, Липці Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Семенівка, Уманське, Очеретине, Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Макарівка, Велика Новосілка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. Так, в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, нашими захисниками зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 штурми позицій наших військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1160 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 24 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, один засіб ППО, 4 БпЛА ОТР, 49 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,

танків ‒ 6790 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,

артилерійських систем – 10634 (+28) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 720 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)

Дані уточнюються.

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