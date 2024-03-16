Окупанти намагаються вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Херсонщини — яка ситуація на фронті 16 березня

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. ЗСУ відбили російські атаки на низці напрямків і завдали ударів по об’єктах російсько-окупаційних військ. Яка ситуація на фронті 16 березня розповіли у Генштабі

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає НСН.

Так, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили 3 марні штурми позицій українських військ.

Генштаб також розповів, яка ситуація на фронті 16 березня за різними напрямками:

Волинський і Поліський: оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський: росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп’янський: Сили оборони відбили 3 атаки в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Лиманський: ЗСУ відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни й Роздолівка на Донеччині, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати українську оборону.

Бахмутський: Сили оборони відбили 3 атаки в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Авдіївський: українські бійці відбили 26 атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

Новопавлівський: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки й Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

Оріхівський: окупанти 7 разів атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

Водночас українські військовослужбовці активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Херсонщини — яка ситуація на фронті 16 березня

Удари по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також у ніч проти 16 березня Сили оборони знищили над Україною 2 з 2 ударних дронів типу Shahed. Це відбулося на Харківщині.

Обстріли України

Протягом минулої доби росіяни завдали 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснили 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали:

на Сумщині: Попівка, Вільне, Олександрівка, Велика Писарівка, Лукашівка, Дмитрівка;

на Харківщині: Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка;

на Луганщині: Надія, Білогорівка;

на Донеччині: Сіверськ, Семенівка, Калинівка, Часів Яр, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка;

на Запоріжжі: Роботине.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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