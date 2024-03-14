Намагаються вибити ЗСУ на лівому березі Дніпра: що відбувається 14 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот п’ятдесят шосту добу. Про ситуацію 14 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

14 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 36 дронів типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних безпілотник було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів: Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку підрозділи сил оборони України продовжують стримувати ворога в районах: Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники тут здійснили два безуспішні штурми позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Також, протиповітряна оборона України знищила одну ракету.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 970 російських загарбників, 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 15 дронів оперативно-тактичного рівня, крилата ракету, 27 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 427840 (+970) осіб,

танків ‒ 6757 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 12938 (+17) од,

артилерійських систем – 10565 (+11) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 717 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15),

крилаті ракети ‒ 1920 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13959 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 1708 (+9)

Дані уточнюються.

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