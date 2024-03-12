Ворог посилив атаки на Запоріжжі, втратив БУК і «Зоопарк»: ситуація 12 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорок восьму добу. Про ситуацію на фронті, успіхи ЗСУ, нічну повітряну атаку і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

12 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Прогрес Чернігівської області; Обухівка, Амбарне, Куп’янськ, Петропавлівка Харківської області; Кривошиївка та Білогорівка Луганської області; Дружба, Торецьк, Терни, Ямполівка, Федорівка, Часів Яр, Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне, Олександропіль, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Цієї ночі, російські терористи вчергове атакували Україну, застосувавши 22 дрони типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних безпілотників – знищено.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Сили оборони України відбили 6 атак противника в районах населених пунктів: Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники 7 разів атакували позиції українських воїнів в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські загарбники здійснили одну невдалу спробу штурму позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 “Зоопарк”.Успіх

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 910 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, 43 дронів оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 44 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 425890 (+910) осіб,

танків ‒ 6747 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12901 (+27) од,

артилерійських систем – 10522 (+23) од,

РСЗВ – 1016 (+0) од,

засоби ППО ‒ 713 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43),

крилаті ракети ‒ 1920 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13870 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 1691 (+5)

Дані уточнюються.

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