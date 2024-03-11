Де найгарячіше сьогодні: яка ситуація 11 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сорок сьому добу. Про ситуацію 11 березня на фронті, успіхи ЗСУ, нічну повітряну атаку і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

11 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Загалом російські окупанти завдали 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 25 дронів типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних безпілотників – знищено.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретине, Семенівка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

напрямку українські воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку, сили оборони України відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

напрямку, сили оборони України відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

напрямку, українські воїни відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України відбили 4 безуспішні штурми російських окупантів.

Успіхи ЗСУ

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони України завдали ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 920 російських загарбників, 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 33 артилерійських системи, одна реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборои, 59 дронів оперативно-тактичного рівня, 74 автомобілі та 14 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 424980 (+920) осіб,

танків ‒ 6739 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12874 (+24) од,

артилерійських систем – 10499 (+33) од,

РСЗВ – 1016 (+1) од,

засоби ППО ‒ 711 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8141 (+59),

крилаті ракети ‒ 1919 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13826 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 1686 (+14)

Дані уточнюються.

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