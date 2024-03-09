Найбільше атак відбито на двох напрямках – яка ситуація на фронті 9 березня

Протягом минулої доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Українські військові відбили атаки російських військ на низці напрямків, а також уразили техніку та обʼєкти окупантів. Яка ситуація на фронті 9 березня

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає НСН.

Яка ситуація на фронті 9 березня

Генштаб розповів про ситуацію за різними напрямками фронту:

Волинський і Поліський: оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп’янський: армія рф тричі атакувала позиції українських захисників у районах Синьківки та Кислівки Харківської області. Так окупанти намагалися покращити своє тактичне положення.

Лиманський: ЗСУ відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

Бахмутський: Сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

Авдіївський: українські військові відбили 15 атак рф у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Новопавлівський: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

Оріхівський: Сили оборони відбили 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський: українські військові надалі продовжують утримувати позиції.

Генштаб повідомив, яки ситуація на фронті 9 березня

Обстріли росіян

російські війська завдали 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснили 113 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали такі населені пункти: Сопич, Сидорівка та Волфине Сумської області;

Вовчанськ, Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області;

Білогорівка та Макіївка на Луганщині;

Дружба, Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі, Новоселівка, Новопокровське, Очеретине, Желанне та Володимирівка Донецької області;

Верхня Терса на Запоріжжі та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Втрати окупантів

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії рф. Українські військові знищили 12 із 15 запущених російськими окупантами безпілотників типу Shahed.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 3 станції радіоелектронної боротьби, зокрема дві Р-330Ж «Житель», 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепек» та 1 склад боєприпасів противника.

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