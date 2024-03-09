Нічна атака по Україні 9 березня – скільки повітряних цілей було збито

Армією РФ була здійснена атака по Україні 9 березня дронами-камікадзе типу “Шахед”. Повітряну тривогу оголошували у багатьох областях
Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині. Дрони вже традиційно літали над областями та змінювали курс, повідомляє НСН.
Що відомо про атаку “Шахедами”
У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби 8 березня ЗСУ збили більшість ворожих дронів.
“Сили оборони знищили 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу Shahed”,– заявили військові.
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Окрім того, наші військові потужно атакували росіян. Зокрема:
- авіація сил оборони 10 разів вдарила по районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки окупантів;
- підрозділи ракетних військ вразили район зосередження озброєння та військової техніки, пункт управління та три станції радіоелектронної боротьби (дві Р-330Ж “Житель” та ТОС-1А “Солнцепєк”) та склад боєприпасів.
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