Нічна атака по Україні 9 березня – скільки повітряних цілей було збито

Армією РФ була здійснена атака по Україні 9 березня дронами-камікадзе типу “Шахед”. Повітряну тривогу оголошували у багатьох областях

Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині. Дрони вже традиційно літали над областями та змінювали курс, повідомляє НСН.

Що відомо про атаку “Шахедами”

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби 8 березня ЗСУ збили більшість ворожих дронів.

“Сили оборони знищили 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу Shahed”,– заявили військові.

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Окрім того, наші військові потужно атакували росіян. Зокрема:

авіація сил оборони 10 разів вдарила по районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки окупантів;

підрозділи ракетних військ вразили район зосередження озброєння та військової техніки, пункт управління та три станції радіоелектронної боротьби (дві Р-330Ж “Житель” та ТОС-1А “Солнцепєк”) та склад боєприпасів.

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