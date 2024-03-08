Масована повітряна атака в ніч на 8 березня: є загиблі, серед поранених діти – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака в ніч на 8 березня. Окупанти запускали по Україні ракети і десятки «Шахедів». Більшість ворожих цілей вдалося збити. Але, на жаль, є влучання, а внаслідок них загиблі і постраждалі. Серед них – діти. НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал оновлюється.

Інформація від Повітряних Сил – скільки вдалося збити дронів

За даними Повітряних Сил, у ніч на 8 березня 2024 року противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Інформація від Сил оборони Півдня – ворог не полишає у спокої Одесу

Речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що, на жаль, ворог не полишає своєї підступної мети тероризувати південні регіони. Мовиться не тільки про прифронтові території.

За словами Гуменюк Одещина останнім часом в пріоритеті ворога. Спочатку росіяни закинули інформаційний наратив про те, що будуть прориватися на Південь та почали обстріли.

Вона також розповіла про роботу Сил оборони Півдня.

Протягом 3 годин відбивали атаку. зрештою збили 30 безпілотників. По 2 на Херсонщині та Миколаївщині, 8 – на Кіровоградщині та 18 – Одещина, – сказала речниця

Вона зауважила, що, на жаль, не вдалося уникнути влучань. У Білгород-Дністровському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури, але найголовніше, що не постраждали люди.

Масована повітряна атака в ніч на 8 березня: ситуація в регіонах

Харківщина – є загиблі, серед поранених діти, багато руйнувань

Пізно увечері росіяни атакували Куп’янськ. Загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка. Загинули 64-річна жінка, 58-річний чоловік.

А внаслідок російської ракетної атаки по Чугуєву на Харківщині постраждали семеро людей, серед них підліток і дівчинка 3 років 8 місяців. Про це повідомляють у прокуратурі.

За даними слідства, 8 березня близько 00:05 збройні сили рф завдали ракетний удар по центру м. Чугуїв.

Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі.

Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої — поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Фото наслідків атаки на Чугуїв

Донеччина – багато руйнувань і є поранені

За даними поліції Донецької області, після опівночі російські війська вдарили 8 ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей – в Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків, дві будівлі лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних авто.

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