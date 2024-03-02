Повітряна атака в ніч на 2 березня: є загиблі, серед поранених дитина і вагітна жінка – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 2 березня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Найбільше постраждали Одеса і Харківщина. На жаль, тут є загиблі і поранені. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 2 березня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської і Донецької обл. та 17-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Балаклея – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, внаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним та близьким…

У п’ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

Повітряна атака в ніч на 2 березня: ситуація в регіонах

Одещина

В Одесі внаслідок атаки російських терористів зруйновано 9-поверхівку. Щонайменше двоє людей загинули, їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники – повідомляють у ДСНС.

Ще 7 людей постраждали. Серед них є дитина. Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди. На зараз є дані, що на зв’язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки.

До пошуків залучені кінологи. Психологи поліції та ДСНС на місці надають психологічну допомогу, по неї звернулись вже понад півсотні людей.

Також оперативно розгорнуто пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків.

За даними начальника ОВА Олега Кіпера, в багатоповерхівку в Одесі влучив ворожий ударний дрон Один підʼїзд зруйнований вщент.

Серед постраждалих вагітна жінка і трирічна дитина. Жінка в середньому ступені важкості в лікарні. 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє – в стані середньої важкості. Лікарі роблять все можливе.

Харківщина

Опівночі внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа.

Горіли 3 легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 кв.м. Крім того були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках. На місці ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Також, за даними мера Терехова, у Харкові наслідок нічого обстрілу Шевченківського району міста ударними безпілотниками “Шахед” були пошкоджені теплові мережі.

На щастя, немає загиблих. Декілька людей – із легкими травмами. Житловий масив. Нічний час. Постраждали 3 авто, які були припарковані біля житлових будинків. Зараз працюють наші комунальні підприємства, комунальні служби. Усунуть ті руйнації, які були. На жаль, вибито вікна, є течі у теплових мережах. Працюємо, – сказав Терехов.

Ще один удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп’янського району. В результаті влучання безпілотника зазнав руйнацій житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 кв.м. З-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1947 р.н. На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області теж було гучно вночі – працювала ППО. Оборонці з ПвК “Схід” знищили три повітряні цілі.

На Криворіжжі приземлили 2 ракети. У Новомосковському раойні – безпілотник.

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