Повітряна атака в ніч на 1 березня: ворог запустив дрони і ракети – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 1 березня. Росіяни запустили по Україні ударні дрони і ракети. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.
Інформація від Повітряних Сил
У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської обл. та 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 «шахеди» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
Повітряна атака в ніч на 1 березня: ситуація в регіонах
Донеччина
Сьогодні вночі, близько 3:00, російські терористи чотирма ракетами «С-300» обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали відділ поліції, лікарня, два дитячих садки, адмінбудівля, два підприємства, 5 багатоквартирних і 3 приватних будинки.
«Вночі чотирма ракетами російські війська вдарили містом. Постраждали адмінбудинки, будинки соціальної сфери, а також житлові будинки як приватні, так і багатоквартирні. Перебито водогін та лінії електромереж», — зазначив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
З його слів, на місці працюють комунальні служби. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Дніпропетровщина
Три безпілотника ввечері приземлили оборонці неба на Дніпропетровщині
Їх збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Інформації про постраждалих і руйнування немає.
Ще новини України: Збили ТРИ літаки і вдарили по полігону в Оленівці: що відбувається 29 лютого на фронті