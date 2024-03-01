Повітряна атака в ніч на 1 березня: ворог запустив дрони і ракети – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 1 березня. Росіяни запустили по Україні ударні дрони і ракети. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської обл. та 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 «шахеди» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

Повітряна атака в ніч на 1 березня: ситуація в регіонах

Донеччина

Сьогодні вночі, близько 3:00, російські терористи чотирма ракетами «С-300» обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали відділ поліції, лікарня, два дитячих садки, адмінбудівля, два підприємства, 5 багатоквартирних і 3 приватних будинки.

«Вночі чотирма ракетами російські війська вдарили містом. Постраждали адмінбудинки, будинки соціальної сфери, а також житлові будинки як приватні, так і багатоквартирні. Перебито водогін та лінії електромереж», — зазначив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

З його слів, на місці працюють комунальні служби. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Дніпропетровщина

Три безпілотника ввечері приземлили оборонці неба на Дніпропетровщині

Їх збили у Синельниківському та Дніпровському районах. Інформації про постраждалих і руйнування немає.

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