Масштабна повітряна атака 7 лютого: є загиблі, поранені і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена нова масштабна повітряна атака 7 лютого. Росіяни запускали по Україні шахеди і ракети декількома хвилями вночі і вранці. На жаль, постраждали люди, є руйнування. НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал оновлюється.

У ніч на середу, 7 лютого, російські війська вчергове атакували міста України. Росіяни використали для атаки дрони іранського виробництва Shahed, а також стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

Ракетну небезпеку через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря у східних та південних областях було оголошено близько 5:15. Згодом вона поширилась на територію усієї України. Відбої почалися близько 9 ранку.

За даними Генштабу, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА

Масштабна повітряна атака 7 лютого: ситуація в регіонах

Київська область

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.

В Голосіївському районі столиці сталося загоряння в багатоквартирному будинку.

Також крім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. До всього загорілися припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС.

Крім того відомо, що у Києві уламки ракети пошкодили дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі без світла. Про це повідомив Кличко.

У ДТЕК уточнили, що через обстріл російських окупантів в Києві без світла залишилась частина мешканців у Дніпровському районі.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено і магістраль теплопостачання на лівому березі Києва.

Кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетної атаки станом на цей момент – 6 людей.

З них 3 —у Голосіївському районі, де у18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах.

У Дніпровському районі також троє поранених.

На відео воронка від ракети у Києві.

Харківська область

Росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів балістичними ракетами по Харкову і Харківській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Про постраждалих наразі не повідомляється.

За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Фахівці оглядають місця атак.

Миколаївська область

Вранці, 7 лютого, ворог атакував Миколаїв БпЛА типу «Shahed-136/131» та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків – вони залишилися без дахів. Одна людина постраждала, чоловіка госпіталізували, але, на жаль, він помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма, —повідомив мер Олександр Сенкевич.

На ділянці підземного газопроводу сталося займання.

Крім того, на території інфраструктурного об’єкту пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

Дніпропетровська область

Вибухи фіксували і на Дніпропетровщині. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, росіяни спрямували кілька безпілотників на Новомосковський район. Українські військові збили два «шахеди». Через падіння уламків і влучання решти дронів є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі й авто. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Минулося без постраждалих.

Львівська область

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про вибухи у Дрогобичі.

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