Повітряна атака в ніч на 30 січня: збили менше половини, виникли пожежі, є постраждалі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 30 січня. ППО вдалося збити меншу частину дронів, які росія запустила по Україні. На жаль, були влучання, виникли пожежі. Є постраждалі і руйнування. НСН розповість все, що відомо про атаку на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил: скільки шахедів збили

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 30 січня 2024 року ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф., Чауда – Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряна атака в ніч на 30 січня: ситуація в регіонах

Київська область

Вночі ворог атакував область дронами-камікадзе. В регіоні працювали сили ППО.

На жаль, внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар.

Пожежа оперативно ліквідована.

Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі.

За попередніми даними, жертв та постраждалих серед населення немає.

Миколаївська область

На Миколаївщині вночі внаслідок падіння уламків ворожого дрону загорілась вантажівка, водій поранений. Про це йдеться в інформації Миколаївської ОВА.

«У ніч на 30 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131». Внаслідок падіння уламків зайнявся вантажний автомобіль, пожежа була оперативно ліквідована. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний», – мовиться в повідомленні

Дніпропетровська область

Вночі ворожий шахед знищили над Криворізьким районом наші ППО з ПвК «Схід».

Втім, було і влучання. Внаслідок атаки безпілотником Криворізькому районі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

Черкаська область

Уночі Черкащину атакували два російські БпЛА.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“На Уманщині маємо влучання “шахеда” по закинутій споруді. Водночас ще один ударний БпЛА успішно знищений нашими захисниками”, – написав начальник ОВА.

За його словами, в обох випадках обійшлося без потерпілих.

Повітряна тривога тривала на Черкащині майже три години.

Харківська область

Увечері в понеділок, 29 січня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотнпиками. На Харківщині пролунали вибухи. Про це повідомляли місцеві Телеграм-канали.

Як повідомляють міські канали, у Змієві на Харківщині пролунала серія вибухів.

Близько 23:25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА Shahed та обстріляли Зміїв Чугуївського району.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року. Першого госпіталізували, його стан середній, другий отримав допомогу на місці.

Херсонська область

У ніч на 30 січня на Херсонщині було знищено два ударних безпілотники “Shahed-131/136”.

Про це повідомило Повітряне командування “Південь”.

Інформації про руйнування внаслідок збиття безпілотників наразі немає.

Ще новини України: Повітряна атака в ніч на 29 січня: є руйнування – все, що відомо