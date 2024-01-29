Повітряна атака в ніч на 29 січня: є руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 29 січня. Вибухи лунали у низці регіонів. Працювала ППО. НСН розповість все, що відомо. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ – рф., однією ракетою «Іскандер-М» з району Воронезької області -рф. та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Повітряна атака в ніч на 29 січня: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Росія атакувала Дніпропетровщину з повітря. Знищено ворожий безпілотник у Синельниківському районі.

Внаслідок падіння уламків збитого шахеда у Синельниківському районі було пошкоджено складське приміщення.

На щастя, ніхто не постраждав.

Миколаївська область

Ввечері у неділю, 28 січня, внаслідок падіння уламків збитих протиповітряною обороною ворожих БпЛА у Миколаївській області були пошкоджені адміністративна будівля, заклад освіти та приватний сектор.

Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

У ніч на 29 січня сили й засоби ППО на Миколаївщині знищили чотири БпЛА типу Shahed-136/131.

Коментар Сил оборони Півдня

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що вороги спрямували безпілотники, як зазвичай, маршрутом, який їм більше до вподоби. Зокрема, окупанти били через тимчасово окуповану Херсонщину й далі по різних напрямках України.

Речниця розповіла, що Оперативне командування Південь працювало над Миколаївською областю. Там наші військові знищили 4 безпілотники типу “Шахед”.

На жаль, уламками пошкоджено декілька будівель – адміністративну, навчального закладу, приватний будинок на Миколаївщині. Проте відбулось це все без пожежі, – запевнила Гуменюк.

Також не надходила інформація про поранених.

Речниця Сил оборони півдня України пригадала, що робота по ворожих дронах-камікадзе – складна.

Часто уламки дійсно можуть завдавати шкоди навіть при результативній роботі засобів протиповітряної оборони, – уточнила Гуменюк

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