Масована ракетна атака 23 січня: є загиблі і руйнування – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена масована ракетна атака 23 січня. Повітряна тривога була оголошена по всій території України. У низці регіонів лунали вибухи – працювала ППО. Не обійшлося, на жаль, без загиблих, постраждалих і руйнувань. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється, ми продовжуємо збирати інформацію.

Масована ракетна атака 23 січня: ситуація в регіонах

Київська область

Під ударом були столиця і околиці. Попередньо, на Київ летіло близько 20 ракет, їх усі вразили сили ППО

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою — палали автомобілі.

У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

У Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку – без загоряння та поблизу території дитячого садочка — теж без подальшого горіння.

У столиці 18 постраждалих. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу (раніше повідомлялося, що вона загинула).

Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці в Києві. Одну людину поранено. Зараз на місці працюють вибухотехники та ДСНС.

Щодня на “Локомотиві” тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона… На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було. Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані, але майбутнє наших дітей так просто зруйнувати не вдасться, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці

Внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку та 9 поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами.

Від падіння уламків ракет загорілися автівки у місті Вишневе на Київщині, — повідомляють місцеві пабліки. Пожежники вже відпрацювали. Інформація уточнюється.

У МВС повідомляють, що рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Харківська область

Внаслідок ранкового обстрілу у Харкові маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку, – заявив мер міста

Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Вже відомо загиблих.

Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів.

За даними МВС у Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Чотири влучання було в передмісті Харкова. Пошкоджено житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо – двома ракетами С-300.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині є загиблий і постраждалі внаслідок ракетної атаки 23 січня. Про це повідомляють очільники області/

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту Павлоград, попередньо, 1 загиблий. Ще одному чоловікові медики наразі надають усю необхідну допомогу.

Більш детальну інформацію начальник ДніпроОВА обіцяє надати пізніше.

Високоточні російські нелюди вбили і поранили невинних людей у Павлограді, які мирно собі йшли вранці на работу. Мої щирі співчуття рідним. Павлоград, тримайтеся! Не пробачимо та не забудемо. За усі військові злочини, скоєні проти України, буде справедлива відплата, – прокоментував атаку голова облради Микола Лукашук

П’ятеро людей загинули ще щонайменше 40 постраждали. Такі наслідки ранкової ракетної атаки по Україні станом на 08:45 за даними МВС.

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