Ворогом знову була здійснена масована повітряна атака 8 січня. Вночі росіяни запускали «Шахеди», а вранці били ракетами. Ранкова атака тривала дві з половиною години. Вибухи лунали у низці регіонах. На жаль, не обійшлося без загиблих і постраждалих – серед них є діти. НСН, посилаючись на ОВА, МВС, ДСНС і місцеві адміністрації, розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Масована повітряна атака 8 січня: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Ворогом була здійснена ракетна атака на Дніпропетровщину 8 січня зранку. На жаль, не обійшлося без жертв і постраждалих. Про наслідки розповіли у ДніпроОВА і місцевих адміністраціях.

Оскаженілий ворог знову бив по мирним. Скерував на людей ракети, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Росіяни вдарили по Кривому Рогу. Тут пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані. За даними МВС, знищено приватний будинок – троє людей можуть перебувати під завалами

За даними ЗМІ, у Кривому Розі також є пошкодження шляхів «Швидкісного трамваю». Рух зупинено.

Також у місті відсутнє світло у 15 000 абонентів. Через знеструмлення 4 котельні і 2 насосні працюють на генераторах, — повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також “приліт”. Загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.

Дісталося й Новомосковську. Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перекинуло маршрутку, що проїжджала повз. 8 пасажирів самостійно вибралися із салону. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п’ятиповерхівка, авто.

У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п’ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років та дівчата 11, 16 та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості.

Інформація уточнюється.

Запорізька область

О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом 5 вибухів.

Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками. Вибиті вікна у 9 багатоповерхівках, понівечено 6 приватних будинків

Внаслідок ракетної атаки відомо про чотирьох постраждалих. Інформація попередня та може доповнюватися.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Харківщина

За попередніми даними, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари .пошкоджено навчальний заклад та підприємство. Поранення отримала 1 жінка.

Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок. Рятувальники визволили з-під завалів двох людей – чоловіків віком 60 і 90 років, ще одна особа може бути заблокована. Рятувальна операція триває.

На відео – момент порятунку людини співробітниками ДСНС з-під завалів у м. Зміїв.

Хмельницька область

В Хмельницькій області під час ранкової повітряної атаки прогриміла серія вибухів

Про це повідомили в пресслужбі Хмельницької ОВА.

Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби, – йдеться в повідомленні

Влада області також закликала подолян утриматися від фото та відеофіксації наслідків атаки.

За інформацією міської ради, у Хмельницькому на місцях ударів та падіння уламків працюють оперативні та рятувальні служби.

Частково перекрита для руху вулиця Тернопільська. Маршрути громадського транспорту змінені. Про зміни повідомимо детальніше, – повідомили в мерії

Також, за інформацією обленерго, у Хмельницькому вранці 8 січня зафіксовано аварійні відключення електроенергії. У громаді наразі знеструмлено майже два десятки вулиць. Світло в будинках обіцяють відновити о 12:40.

Одеська область

Вночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. 7 дронів в небі над регіоном знищили сили ППО.

В Одеському районі впали уламки одного зі збитих безпілотників. Спалахнула пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Руйнувань та постраждалих немає.

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