Масована повітряна атака 2 січня з жахливими наслідками – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена масована повітряна атака 2 січня. Окупанти всю ніч запускали шахеди, а вранці масштабно ударили ракетами, серед яких були у великій кількості кинджали. Основний удар прийшовся по Києву та Харкову. На жаль, внаслідок атак є загиблі і багато поранених. Виникли пожежі, є серйозні руйнування. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Масована повітряна атака 2 січня – інформація від Повітряних Сил

За даними Повітряних Сил, у ніч на 2 січня 2024 року окупанти атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

Інформацію від Повітряних Сил по ракетній атаці очікуємо.

Коментар Зеленського

Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 «шахедів» і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не «петріоти» та інші захисні системи, – написав Зеленський.

Він оприлюднив відео наслідків атаки

Ситуація в регіонах

Київщина

У Києві сьогодні був жахливий ранок. У багатьох районах вибухало і палало. На будинки падали уламки. Виникли пожежі.

Черговий потужний масований удар по Києву. Другий поспіль із застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння, – написали в КМВА

Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів типу «Shahed». А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55.

Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено усі БпЛА «Shahed» та понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 «Кинджал» (остаточно тип і кількість дадуть ПС).

Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури. Є потерпілі. Особливо страшні наслідки в Солом’янському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей. Попередньо, вже виявлено понад 25 постраждалих. Одна жінка померла у кареті “швидкої”. Ці дані ще уточнюются.

Наслідки ракетної атаки по інших районах:

в Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

в Печерському р-ні – на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

в Святошинському р-ні – на нежитлову забудову;

в Подільському р-ні є загоряння на території ринку; пошкоджено газову трубу, магістралі водопостачання та зайнялися приблизно 6 авто; а також рештки упали на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється;

Шевченківський р-н – падіння решток на відкриту територію.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Інформація щодо постраждалих збирається та систематизується.

Рашисти кидають на Київ масовані сили. Намагаються будь що зруйнувати столицю, вбити якомога більше мирних мешканців. Але навіть такі потужні удари не принесуть їм результату. Попри всю біль від жертв та руйнувань, ми залишаємося мужніми і сильними. Ми віримо в нашу протиповітряну оборону. Ми віримо в наші Збройні Сили. І ми віримо в нашу Перемогу! – йдеться у повідомленні КМВА

За даними місцевих ЗМІ, у Києві спалахнув автосалон ТЕСЛА.

Через ракетний удар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням.

Київ: через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах Щойно безпекова ситуація дозволить, обов’язково повернемо всім світло, – повідомляють у ДТЕК

У МВС інформують: Оперативні служби працюють у 6-ти районах Києва, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень.

На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.

На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.

У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

Нижче відео і фото наслідків атаки у Києві.

Харківщина

Близько 07:30 окупанти завдали чотирьох ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється.

На цю хвилину – 41 постраждалий. Одна жінка загинула.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура.

Виникло 3 пожежі на загальній площі 50 кв.м. Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.

Інформація оновлюється. Служби продовжують огляд місць ударів.

Дніпропетровщина

Близько опівночі в області працювала ППО. ПвК “Схід” знищили 6 шахедів на території області – у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах.

На Криворіжжі уламки БпЛА, який збили раніше, пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися кілька сотень родин. Фахівці вже все відновили.

Миколаївщина

У Миколаєві вночі 2 січня, під час бойової роботи сил протиповітряної оборони щодо відбиття дронової атаки, уламки збитого БПЛА типу «Shahed-131/136» впали на гаражі та призвели до займання. Підрозділами ДСНС пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Інформація від Укренерго

Через наслідки масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах «Укренерго» та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються.

Всі знеструмлення пов’язані з бойовими діями, ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІКІВ ВІДКЛЮЧЕНЬ НЕ ПЛАНУЄТЬСЯ.

Відновлювальні роботи розпочнеться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами «Укренерго» та обленерго.

Звернення Укрзалізниці

Пасажирські, евакуаційні, медичні та інші поїзди Укрзалізниці, включно з Kyiv City Express та Dnipro City Express, під час повітряної тривоги курсують за графіком.

Посадка та висадка здійснюється через підземні переходи за їх наявності, очікування на рейси обов’язково в укриттях.

Нагадуємо пасажирам, які не встигли на потяги через тривалу повітряну тривогу по різних регіонах, що провідники та стюарди Укрзалізниці допустять вас на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби. Ми готові допомогти знайти вільні місця на таких рейсах, для цього зв’яжіться з онлайн-підтримкою у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), застосунку або телефоном 0 800 503 111.

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