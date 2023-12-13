Більше 50 постраждалих, пожежі і руйнування – нічна повітряна атака 13 грудня, все, що відомо

Ворогом була здійснена нічна повітряна атака 13 грудня. Росіяни запускали шахеди і ракети по Україні. Під ракетним ударом була столиця. Дрони збили переважно на півдні. Усі цілі вдалося збити, але не вдалося уникнути руйнувань. Внаслідок ракетної атаки по Києву – десятки постраждалих, серед них діти. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Що говорять у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил, У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (окупований Крим).

Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування «Південь».

Рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.

Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Ракетний удар по Києву 13 грудня – що відомо

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків. Про це повідомляють у КМВА.

Голосіївський район:

падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

Дарницький район:

загорання приватного будинку на площі 400 м2.

Деснянський район:

загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку.

Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Дніпровський район:

Вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.

Загорання приватного житлового будинку на площі 2 м2.

Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі — аварійні бригади працюють на місці.

Інформації стосовно загиблих наразі немає.

Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей.

Найстаршій – 80 років, наймолодшій – 5 рочків.

Усім надана медична допомога.

Інформація від ДСНС про атаку на Київ: фото, відео

У Дніпровському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на 6 поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало 8 автівок.

Загалом було врятовано 17 осіб, з яких 5 людей, які не могли самостійно пересуватися, та 7 дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

Також пошкоджень зазнала будівля садочку. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує.

За інформацією поліції, постраждало 34 особи. 15 – госпіталізовано. Попередні діагнози: колото-різані рани та гостра реакція на стрес.

На місці події працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні Пункти Незламності.

Поліція взяла під охорону пошкоджену багатоповерхівку, зокрема для збереження майна евакуйованих громадян.

За іншою адресою у цьому ж районі виникла пожежа у приватному житловому будинку, на площі 2 кв. м.

У Дніпровському районі також внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі. Про це розповів мер Кличко.

Кличко додав, що аварійні бригади вже працюють на місці, аби оперативно ліквідувати пошкодження.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано.

Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

Зафіксовано падіння уламків і в інших районах столиці. Підрозділи ДСНС не залучались, жертв та постраждалих немає.

Інформація оновлюється.

Одещина

Пізно увечері під час дронової атаки ворог направив БпЛА типу Shahed-131/136 по Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Понад 2 години тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони.

За попередніми даними в результаті атаки 2 особи отримали поранення, їх госпіталізовано.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, пожежа оперативно ліквідована.

У міськради Одеси повідомили, що постраждала територія комунального підприємства з цивільним вантажним та легковим автотранспортом.

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