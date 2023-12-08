Повітряні атаки на Україну 8 грудня: є руйнування і постраждалі, виникли пожежі – все, що відомо

Армія РФ здійснила повітряні атаки на Україну 8 грудня вночі і вранці. Вперше за 90 днів масовано била ракетами. Також застосовувала дрони. Вночі повітряна тривога лунала у низці областей, а вранці «червоною» була майже вся Україна. На жаль, є влучання, загиблі, поранені та руйнування. НСН розповість все, що відомо про наслідки атак на даний момент. Матеріал доповнюється.

Повітряні Сили про атаку вночі

У ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф та зенітними керованими ракетами С-300 з території Бєлгородської народної республіки.

Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300.

Напрямок удару “шахедів” – Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет – Харківщина.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.

Ранкова ракетна атака 8 грудня

Попередньо, вранці ворогом було запущено по Україні 19 ракет – Х-101 та Х-555.

Ракети збили на Київщині та Дніпропетровщині, повідомив речник ПС Юрій Ігнат.

Частина ракет вдарила по об’єктах інфраструктури на Дніпропетровщині.

Повітряні атаки на Україну 8 грудня: ситуація в регіонах

Харківщина

Близько опівночі ворог завдав бомбового удару по Курилівській громаді на Купʼянщині. Виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на 3-му та 4-му поверхах.

Загальна площа, охоплена вогнем, склала 120 кв.м. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС.

Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення.

Також окупанти завдали 6 ударів по Харкову. Близько 3-ї години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по місту.

Зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо – ракетами С-300.

2 людини постраждали, пошкоджені щонайменше 7 багатоквартирних будинків та понад 20 автомобілів..

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки ворога

Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.

Дніпропетровщина

Зранку було гучно в Павлограді. Вся інформація уточнюється і буде оприлюднена пізніше – обіцяють в ОВА

Було гучно у Павлограді й вчора пізно ввечері. Сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали.

Також 5 безпілотників збили оборонці неба – в Павлоградському та Синельниківському районах.

На жаль, є загиблий і поранені.

На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані. Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше, – написав начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак о 08:46

Київщина

У Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу ППО на околицях Києва сьогодні вранці.

На околицях Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях, – написав начальник КМВА Сергій Попко

Сили ППО збили усі російські ракети, які летіли на Київ, на підльоті до столиці.

Згодом очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що країна-терорист РФ в п’ятницю, 8 грудня, атакувала Київську області за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. В регіоні активно працювали сили ППО, проте, внаслідок падіння уламків збитих ракет було пошкоджено приватні будинки у декількох громадях.

Сьогодні зранку ворог у черговий раз підступно атакував нашу область. Цього разу ракетами. Повітряна тривога тривала понад 1,5 години. У регіоні активно працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативною інформацією, постраждалих немає. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області, – розповів Кравченко.

Голова Київської ОВА уточнив, що в будинках вибиті вікна, є часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють. Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надана вся необхідна допомога.

О 09:14 Повітряні Сили оголосили відбій повітряної тривоги.

Ось так рятувальники ліквідовували наслідки ворожих атак сьогодні.

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