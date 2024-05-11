В декількох областях України видаватиметься грошова допомога певним категоріям українців Як подати заявку на отримання виплат

В чотирьох областях України проводять виплати грошової допомоги.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НаПенсії.

За Мелітопольською міською програмою «Простір Саме.Тут» стартував прийом заявок на виплату одноразової грошової допомоги українцям, призваним для проходження військової служби з 24.02.2022 по 31.12.2023 та мобілізованим у 2024 році.

Одноразова грошова допомога деяким категоріям українців – хто може отримати 30 000 гривен

Хто може отримати фінансову допомогу

Програма “Простір Саме.Тут” направлена тільки на військових з Мелітополя. Виплата у сумі 30 000 грн. призначається за заявою військовослужбовця або члена його родини.

Як отримати виплати

Щоб отримати повну інформацію про перелік необхідних документів, спосіб їх пред’явлення та порядок виплат, треба подзвонити за номером:

Львів – 068 126 41 72,

Дніпро – 068 263 99 65,

Запоріжжя – 097 063 31 03,

Київ – 068 166 83 65.

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