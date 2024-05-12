Українці, які мешкають на Полтавщині можуть отримати 100 000 гривень на створення бізнесу в рамках грантової допомоги. Розповідаємо деталі.

Як на Полтавщині отримати 100 000 гривень на створення бізнесу

Грантовий конкурс на території Полтавської області впроваджує Польський центр міжнародної допомоги (PCPM). Заявки приймають до 31 травня.

До участі запрошують підприємців, які:

мешкають на Полтавщині або зареєстровані в регіоні як ВПО;

зареєстровані на території України не менше одного року до подачі заявки;

є юридичними особами будь-якої форми власності (ГО, БФ) або фізичними особами-підприємцями;

є студентами ГО «Міжнародний інститут розвитку громад», які навчаються або освоїли курс дисципліни «Основи грантрайтингу» та курс Skills-марафон.

За результатами конкурсу оберуть трьох переможців, кожен із яких отримає сертифікат на суму 100 тисяч гривень.

Для участі потрібно надіслати свої бізнес-проєкти на електронну адресу mirgiicd@gmail.com.

Довідки: 0507294069

Джерело: Моя допомога

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