Грошова допомога від ВПП ООН – відповіді на актуальні питання

Грошова допомога від ВПП ООН надається постраждалому від війни населенню України. Нижче – відповіді на актуальні питання, які хвилюють громадян щодо отримання такої допомоги. Зібрано усю важливу інформацію.

Всесвітня продовольча програма (ВПП) — хто це?

Це гуманітарна організація ООН, яка надає продовольчу допомогу у вигляді грошових переказів, ваучерів (сертифікатів) та/або продуктів харчування постраждалим українцям.

Чому ВПП надає допомогу в Україні та звідки надходять гроші?

ВПП має мандат на підтримку населення, яке відчуває нестачу продовольства, у всьому світі. ВПП діє в Україні за запрошенням уряду. Допомога ВПП фінансується державними донорами, а також приватними донорами (приватними особами та корпораціями).

Грошова допомога від ВПП ООН: які є види

ВПП в Україні реалізовує декілька грошових програм. Кожна програма має унікальні критерії вразливості, права (тривалість допомоги, розмір переказу), а також географічне покриття.

У 2023–2024 роках ВПП продовжує реагувати на нагальні потреби, які виникають в Україні, допомагаючи окремим особам, домогосподарствам, громадам і країні відновитися.

ВПП в Україні продовжує перегляд критеріїв адресності грошової допомоги з урахуванням потреб.

Великі домогосподарства можуть отримати максимум 5 переказів грошової допомоги, лише деякі члени домогосподарства можуть бути визнані такими, що мають право на участь в інших програмах короткострокової допомоги. Кожне зареєстроване домогосподарство буде повідомлене про право на отримання допомоги.

ВПП отримує інформацію про бенефіціарів з різних джерел і може здійснювати онлайн-реєстрацію безпосередньо або через своїх партнерів. Для онлайн-реєстрації WFP може поширювати QR-код або розповсюджувати унікальне посилання.

Нижче перераховано деякі з ключових типів грошової допомоги від ВПП:

Багатоцільова грошова допомога – це вид гуманітарної допомоги, який може надаватися постраждалому від війни населенню в Україні та допомагає людям задовольнити свої основні потреби (такі як продукти харчування, засоби гігієни, предмети домашнього вжитку та речі першої необхідності). Допомога спрямована на те, щоб сім’ї жили гідно і могли задовольнити свої найнагальніші потреби.

Сім’ї, які втратили роботу через війну, переміщені особи або ті, хто постраждав від атак у певних районах поблизу лінії зіткнення, можуть претендувати на отримання грошової допомоги. Кожна особа, яка має право, може отримати 3600 грн протягом 3 місяців. Загальна сума, яка надається домогосподарству, залежить від кількості осіб, які мають на це право, а не від загального розміру сім’ї.

Секторальна грошова допомога та ваучерна допомога є типом грошової допомоги, призначеної в першу чергу для груп населення, які здебільшого відчувають негайну або тривалу відсутність продовольчої безпеки через прямі наслідки війни, а також економічні наслідки кризи на територіях, які були поблизу територій, що постраждалих від війни.

ВПП надає 1500 грн щомісяця на особу. Грошова або ваучерна допомога надається без обмеження в часі, якщо сім’ї вважаються вразливими, та залежно від наявності фінансування. ВПП вирішуватиме між наданням готівки чи ваучерами залежно від ринкових умов. Там, де функціонують ринки, ВПП надає грошову допомогу, щоб сім’ї могли купувати продукти харчування відповідно до своїх уподобань та стимулювати місцеву економіку. Там, де постачання продовольства та ціни є нестабільними, ВПП надає ваучери, щоб забезпечити доступ до різноманітних товарів хорошої якості та кількості.

Починаючи з квітня 2024 року, ВПП почала надавати грошову допомогу вразливим сім’ям, які отримували допомогу у натуральній формі, у деяких районах Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей зі стабільними ринками та доступом до фінансових послуг. Цей перехід здійснюється ВПП та її партнерами на місцях разом з місцевою владою, де партнер ВПП у співпраці з місцевою громадою інформуватиме громади про терміни та процедури переходу від натуральної допомоги до грошової допомоги.

Додаткова грошова допомога. ВПП співпрацює з Пенсійним фондом України та Міністерством соціальної політики України, щоб допомогти окремим незахищеним верствам населення України, що знаходяться під програмою соціального захисту населення (ті, хто отримують пенсію або державну соціальну допомогу в розмірі до 3250 грн на місяць та не отримують інших доплат, або допомог). Ця допомога призначена пенсіонерам та особам з інвалідністю, які отримують загальну допомогу менше 3250 грн/місяць. ВПП надає додаткові кошти, щоб подолати розрив між тим, що вони отримують від уряду, та порогом у 3250 грн, гарантуючи, що вони досягнуть мінімального доходу, встановленого урядом.

Наразі ВПП в Україні співпрацює з Пенсійним фондом України та Міністерством соціальної політики України щодо надання додаткової грошової допомоги пенсіонерам, які проживають у районах активних чи можливих бойових дій (критерії програми визначені постановою КМУ № 781 від 28.07.2023) та з Міністерством соціальної політики щодо надання додаткової грошової допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю по всій Україні окрім територій, окупованих Російською Федерацією (критерії визначені постановою КМУ № 110 від 02.02.2024). Допомога надається до березня місяця включно.

Допомога тим, хто підпадає під критерії програми, нараховується безпосередньо на банківські рахунки або ж доставляється Укрпоштою (у разі, якщо банківського рахунку немає або людина вже отримує соціальну виплату таким чином). Жодних додаткових дій отримувачу допомоги вчиняти не потрібно.

Списки відповідних бенефіціарів формуються щомісяця на основі критеріїв, зазначених у постановах про реалізацію додаткової грошової допомоги та згідно даних про отримувачів пенсії державної соціальної допомоги наявних в реєстрах.

ВПП інформує про грошову допомогу через своїх партнерів та місцеву владу, а також канали ЗМІ. Немає необхідності звертатися до ВПП із проханням про допомогу.

Які дані потрібні для надання грошової допомоги?

Для того, щоб ВПП могла надіслати вам грошовий переказ, організація повинна мати ваш дійсний номер мобільного телефону, ім’я, прізвище та ідентифікаційний номер платника податків. Крім того, якщо ви вирішите отримати переказ безпосередньо на свій банківський рахунок, ВПП знадобиться ваш міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) (рекомендовано) або номер картки. Ця інформація або збирається шляхом самостійної реєстрації/токена, або безпосередньо передається Міністерством соціальної політики, за умов дотримання суворої конфіденційності та заходів безпеки.

Як Ви можете отримати грошову допомогу?

Переказ на банківський рахунок (IBAN)

Якщо Ви вказали номер IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) для переказу, при переказі грошової допомоги на банківський рахунок важливо враховувати, що на рахунку одержувача не відразу буде відображена транзакція. Втім, одразу після здійснення переказу Ви отримаєте SMS або сповіщення від свого банківського додатку з повідомленням про успішний переказ. Також рекомендується перевіряти баланс безпосередньо на своєму рахунку.

Отримавши це повідомлення, Ви можете зняти кошти в касі місцевого відділення вашого банку, відвідавши банк особисто. Крім того, якщо у вас є фізична картка, прив’язана до вашого рахунку, Ви можете скористатися банкоматом будь-якого з банків-партнерів., Якщо ваш банк має додатки для онлайн-банкінгу або мобільного банкінгу, Ви також можете отримати доступ до коштів через цифрові платформи вашого банку, і здійснити безготівкову транзакцію.

Пам’ятайте, що ВПП ніколи не попросить вас повідомити PIN-код або CVV-код вашої банківської картки.

Переказ через PrivatMoney

У рідкісних випадках, коли дані бенефіціарів неповні для здійснення переказу безпосередньо на рахунок IBAN, для власників рахунків у ПриватБанку, якщо номер телефону бенефіціара дійсний, ВПП у виняткових випадках може вирішити надіслати переказ через PrivatMoney.

Переказ через Western Union

Якщо у Вас немає банківського рахунку, або Ви не бажаєте отримувати прямий банківський переказ, ВПП може надіслати вам код MTCN Western Union за допомогою SMS для отримання грошової допомоги.

Код MTCN надсилається від імені ВПП від Western Union/Italy і дійсний лише протягом 30 днів. Отримавши код MTCN у SMS-повідомленні, зверніться до Western Union або банку-партнера покажіть свій MTCN-код касиру та дійсне посвідчення особи (паспорт, або інший документ, що посвідчує особу (державного зразка)). Банк-партнер візьме ваш MTCN-код і підтвердить ваше посвідчення особи, переконавшись, що ім’я та прізвище збігаються зі списком, наданим місцевими органами влади/або заповненим вами під час самостійної реєстрації.

Ви також можете використовувати MTCN-код для переказу грошової допомоги безпосередньо на рахунок або картку через мобільний банкінг (актуально для власників рахунків ПриватБанк, Акцент Банк (А-Банк) або Ощадбанку).

Доставка готівки Укрпоштою за місцем проживання

Цей спосіб переказу готівки дійсний лише для програми додаткової грошової допомоги від ВПП. Особи зі списку бенефіціарів можуть отримати додаткову грошову допомогу через Укрпошту* (*для тих, хто отримує пенсію або державну соціальну допомогу через Укрпошту).

Де ви зможете отримати переказ?

Переказ за номером IBAN

Грошову допомогу отриману на ваш рахунок, можна перевести в готівку у відділенні вашого банку. Це прямий переказ на Ваш банківський рахунок (IBAN), і Ви можете використовувати його найбільш зручним для вас способом як описано у вищезгаданому розділі про перекази на IBAN.

Переказ через Western Union

Ви можете знайти найближче відділення Western Union за посиланням. Зверніть увагу, що Ви також можете отримати готівку в будь-якому партнерському банку зі списку нижче:

ПриватБанк

A-банк (Акцент банк)

Нова Пошта

Райффайзен Банк Аваль

Ощадбанк

Укрпошта

Укргазбанк

Інші банки

Якщо Ви є клієнтами ПриватБанку, Ощадбанку або А-Банку, Ви також можете здійснити онлайн-переказ на свій банківський рахунок. Покрокова інструкція для переведення коштів через Приват24: WFP ООН Переведення переказу WU на свою картку через Приват24.pdf

Які документи вам необхідні для того, щоб отримати переказ Western Union (за наявності MTCN-коду) в банку?

Ви можете надати будь-який з цих документів, що підтверджують особу:

Паспорт громадянина України

ID-картка

Цифрові версії зазначених документів у державному мобільному додатку «Дія» (приймається усіма партнерами, окрім “Ощадбанку”)

Закордонний паспорт

Для осіб, молодших 18 років:

Рекомендується звернутися до Приват Банку (або іншого банку партнера) де:

Неповнолітні особи віком від 14 до 16 років можуть отримати грошову допомогу виключно на їх банківський рахунок. Рекомендуємо відкрити рахунок у банку, куди можна переказати переказ WU через мобільний банк.

Неповнолітні особи віком від 16 до 17 років можуть отримати кошти через відділення банку, або зарахувати переказ на картку через онлайн (наприклад через Приват24) чи через телефон клієнтської підтримки (3700 у випадку Приват Банку) чи у Чат-онлайн.

Якщо у вас немає банківської картки, ви можете відкрити картку дистанційно, наприклад через Приват24 картку Digital для оформлення допомоги (Інструкція) Незалежно від способу отримання допомоги – комісія відсутня для будь-якого типу картки.

Що робити у разі проблем із перерахуванням грошової допомоги?

Якщо ви не можете переказати готівку на свій рахунок онлайн, відвідайте будь-яке відділення партнера Western Union зі списку вище.

Якщо ви не можете отримати готівку в відділенні партнера Western Union, зателефонуйте нам за безкоштовним номером телефону 0800600122.

Чи потрібно платити за продовольчу допомогу?

Уся гуманітарна допомога є безкоштовною. Для отримання грошової допомоги від ВПП ООН ви не маєте проводити жодних оплат. Ніхто не має право вимагати у вас гроші, товари чи послуги в обмін на гуманітарну допомогу. Це стосується персоналу, волонтерів, постачальників, підрядників ВПП ООН. Ви маєте право на зворотній зв’язок, внесення скарг і пропозицій. Ви можете зв’язатися з ВПП OOН безкоштовно за номером телефону 0800600122.

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