Протягом доби відбулося 104 бойових зіткнення. Найбільше ворог тисне на двох напрямках. Яка ситуація 11 травня на фронті

Найбільше атак українські військові відбили на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Сили оборони завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Загалом окупанти завдали 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснили понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районах зосередження особового складу противника.

11 травня на фронті – на яких напрямках найбільше атак відбито

Ситуація за напрямками

Волинський та Поліський — без суттєвих змін.

Сіверський — рф зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

Слобожанський — українські захисники відбили 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

Куп’янський — відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Лиманський — відбито 11 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

Бахмутський — відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Авдіївський — відбито 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

Новопавлівський — Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де окупанти 3 рази намагалися прорвати оборону.

Оріхівський — окупанти 14 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Херсонський — росія не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти без успіху здійснили одну атаку на позиції Сил оборони.

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