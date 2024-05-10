10 травня на фронті: різко збільшилася кількість атак на Оріхівському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сьому добу. Розповідаємо про ситуацію 10 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку. Росіяни продовжують наступ на всіх напрямках. Різко збільшилася кількість атак на Оріхівському напрямку.

Дані Новини України НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

10 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

За попередню добу російський агресор завдав 6 ракетних та 80 авіаційних ударів, вчинив 127 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка і Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ та Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське та Богоявленка Донецької області.

Під артилерійським вогнем рашистів були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак московитів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка і Берестове Харківської області; та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони України стали на заваді 4 атакам у районах населених пунктів Новосадове і Торське Донецької області та в Серебрянському лісництві на Луганщині.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські оборонці відбивали 28 атак противника в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 7 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 19 разів атакували позиції українських воїнів у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби окупанти 2 рази безуспішно атакували позиції наших військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни своїми діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 радіолокаційній станції, 2 складах боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.

За добу 9 травня загальні бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, становлять орієнтовно 980 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 35 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,

танків ‒ 7434 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,

артилерійських систем– 12387 (+47) од,

РСЗВ– 1062 (+4) од,

засоби ППО ‒ 795 (+2) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів– 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),

крилаті ракети ‒ 2192 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2031 (+4)

Дані уточнюються.

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