8 травня на фронті: різко збільшилась кількість атак на одному з напрямків

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 8 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. (рф);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. (рф), акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракети «Іскандер-К» (із ТОТ Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із тимчасово окупованої території Запорізької обл.);

21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. ( рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

8 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення.

Загалом учора ворог завдав 1 ракетний та 47 авіаційних ударів, вчинив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Дворічанське і Синьківка Харківської області; Новий, Дружба, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка і Парасковіївка Донецької області; Комишуваха Запорізької області; Червоний Маяк, Іванівка та Дніпровське Херсонської області.

Артилерійським вогнем ворог накривав понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. Сили оборони України не допустили проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога (!) в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області і Стельмахівка – Луганської області. (від ред. – кількість атак на цьому різко збільшилася).

(!) в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області і Стельмахівка – Луганської області. (від ред. – кількість атак на цьому різко збільшилася). На Лиманському напрямку Сили оборони України стали на заваді 3 атакам у районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбивали 27 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби противник здійснив тут 3 безуспішні атаки на наші позиції.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управління росіян, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 5 районах зосередження особового складу.

За добу загальні втрати російських загарбників становлять орієнтовно 970 осіб. Також ворог втратив 13 танків, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,

танків ‒ 7418 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,

артилерійських систем – 12317 (+30) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 792 (+0) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),

крилаті ракети ‒ 2151 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 2019 (+2)

Дані уточнюються.

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