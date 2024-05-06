6 травня на фронті: де найбільше атакує ворог і які втрати

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот третю добу. Розповідаємо про ситуацію 6 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. – рф.).

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.

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6 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, вчинив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, зокрема багатоповерхівки, та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків; Спірне, Диліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове, Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем росіян перебували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку за добу Великодня наші воїни відбили 14 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де московити 27 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Так, протягом минулої доби, російські окупанти вчиняли 3 безуспішні атаки на позиції українських захисників.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 34 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 1 засіб ППO, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 ракету, 59 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,

танків ‒ 7380 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,

артилерійських систем – 12250 (+38) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 791 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),

крилаті ракети ‒ 2148 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)

Дані уточнюються.

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