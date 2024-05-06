6 травня на фронті: де найбільше атакує ворог і які втрати

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот третю добу. Розповідаємо про ситуацію 6 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.
Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.
Нічна повітряна атака сьогодні
У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. – рф.).
В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.
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6 травня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.
Загалом ворог завдав 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, вчинив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, зокрема багатоповерхівки, та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків; Спірне, Диліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове, Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем росіян перебували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.
- На Куп’янському напрямку за добу Великодня наші воїни відбили 14 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де московити 27 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Так, протягом минулої доби, російські окупанти вчиняли 3 безуспішні атаки на позиції українських захисників.
Успіхи ЗСУ
Водночас наші воїни своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу росіян, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.
Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 34 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 1 засіб ППO, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 ракету, 59 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,
- танків ‒ 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,
- артилерійських систем – 12250 (+38) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2008 (+6)
Дані уточнюються.
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