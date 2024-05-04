За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці. Яка ситуація на фронті 4 травня

Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії боєзіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передють Новини України – НСН.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили 1 пункт управління та 2 артилерійські засоби ркупантів.

Армія РФ завдала 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснила 91 обстріл із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Уночі окупанти атакували Україну 13 ударними дронами типу Shahed -131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На фронті 4 травня – де ЗСУ відбивали атаки і які втрати ворога

Ситуація за напрямками

Волинський та Поліський — без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський — росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

Куп’янський — Сили оборони відбили 9 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

Лиманський — відбито 7 атак росіян у районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

Бахмутський — відбито 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.

Авдіївський — відбито 34 атаки окупантів у районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

Новопавлівський — Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону.

Оріхівський — окупанти 5 разів атакували позиції Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Херсонський — росія не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби окупанти без успіху провели 11 атак.

Загальні втрати Росії станом на 4 травня 2024 року складають:

особового складу – близько 473 400 (+1260) осіб,

танків – 7366 (+12) од,

бойових броньованих машин – 14156 (+27) од,

артилерійських систем – 12148 (+46) од,

РСЗВ – 1055 (+2) од,

засоби ППО – 788 (+2) од,

літаків – 348 од,

гелікоптерів – 325 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),

крилаті ракети – 2127 (+1),

кораблі /катери – 26 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,

спеціальна техніка – 2001 (+8).

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