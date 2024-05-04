За минулу добу відбулося 119 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці. Яка ситуація на фронті 4 травня
Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії боєзіткнення.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передють Новини України – НСН.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили 1 пункт управління та 2 артилерійські засоби ркупантів.
Армія РФ завдала 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснила 91 обстріл із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Уночі окупанти атакували Україну 13 ударними дронами типу Shahed -131/136 та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На фронті 4 травня – де ЗСУ відбивали атаки і які втрати ворога
Ситуація за напрямками
- Волинський та Поліський — без суттєвих змін.
- Сіверський та Слобожанський — росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.
- Куп’янський — Сили оборони відбили 9 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.
- Лиманський — відбито 7 атак росіян у районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.
- Бахмутський — відбито 27 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка й Андріївка на Донеччині.
- Авдіївський — відбито 34 атаки окупантів у районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.
- Новопавлівський — Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону.
- Оріхівський — окупанти 5 разів атакували позиції Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
- Херсонський — росія не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби окупанти без успіху провели 11 атак.
Загальні втрати Росії станом на 4 травня 2024 року складають:
- особового складу – близько 473 400 (+1260) осіб,
- танків – 7366 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 14156 (+27) од,
- артилерійських систем – 12148 (+46) од,
- РСЗВ – 1055 (+2) од,
- засоби ППО – 788 (+2) од,
- літаків – 348 од,
- гелікоптерів – 325 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
- крилаті ракети – 2127 (+1),
- кораблі /катери – 26 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,
- спеціальна техніка – 2001 (+8).
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