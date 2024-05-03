3 травня на фронті: кількість боєзіткнень ще зросла – під Авдіївкою пекло

Повномасштабна війна в Україні триває вже восьмисоту добу. Розповідаємо про ситуацію 3 травня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів. Кількість боєзіткнень на передовій продовжує зростати. Ще на днях ми писали про 115 рекордних зіткнень, а за минулу добу їх було аж 134. При цьому втрати у ворога надзвичайно високі.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

3 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, вчинив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхових житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Дергачі, Липці та Рублене Харківської області; Кліщіївка, Дружба, Торецьк, Спірне, Воздвиженка, Новоолександрівка, Олександропіль, Євгенівка, Новопокровське, Новоселівка Перша, Карлівка, Костянтинівка, Водяне, Времівка та Старомайорське Донецької області; П’ятихатки та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напря

мках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами було відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники України відбили 50 атак московитів у районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

у районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники вчинили 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Загальні бойові втрати російських загарбників минулої доби становлять 1270 осіб. Також ворог втратив 22 танки, 33 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 472140 (+1270) осіб / persons,

танків ‒ 7354 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 14129 (+33) од,

артилерійських систем – 12102 (+58) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 786 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16266 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1993 (+5)

Дані уточнюються.

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