1 травня на фронті: кількість боєзіткнень зростає – найгарячіше на двох напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’яносто восьму добу. Розповідаємо про ситуацію 1 травня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

1 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив

129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Часів Яр, Новобахмутівка, Прогрес, Нетайлове, Желанне Перше, Невельське, Євгенівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Сторожеве, Велика Новосілка, Новий Комар Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка, Тягинка, Янтарне Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Куп’янському напрямку українські воїнами відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

українські воїнами відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

напрямку українські воїни відбили 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

напрямку українські воїни відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області. На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

напрямку, українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 2 безуспішні атаки на позиції наших військ на цьому напрямку.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальних безпілотники противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 1120 російських загарбників, 5 танків, 21 бойова броньована машина, 13 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 7 дронів оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 469840 (+1120) осіб,

танків ‒ 7312 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14067 (+21) од,

артилерійських систем – 12024 (+13) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 780 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9538 (+7),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16175 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1980 (+3)

Дані уточнюються.

Ще новини України: 30 квітня на фронті: у противника другу добу поспіль шалені втрати, але ворог тисне