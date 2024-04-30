30 квітня на фронті: у противника другу добу поспіль шалені втрати, але ворог тисне

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’яносто сьому добу. Розповідаємо про ситуацію 30 квітня на фронті, втрати окупантів і успіхи ЗСУ.
Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.
30 квітня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив
90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Леонівка Чернігівської області; Усок Сумської області; Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків; Стельмахівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Семенівка, Парасковіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Архангельське, Калинове, Новокалинове, Очеретине, Яснобродівка, Карлівка, Новопокровське, Євгенівка, Воздвиженка, Олександропіль, Макарівка, Старомайорське, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Михайлівка, Львове, Кринки та Кізомис Херсонської області.
Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
- На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити українські підрозділи із займаних позицій.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку російські окупанти, за підтримки авіації, 7 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.
- На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ на цьому напрямку.
Успіхи ЗСУ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника.
Минулої доби загальні втрати ворога склали 1250 російських загарбників, 22 танки, 39 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 3 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 33 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 468720 (+1250) осіб,
- танків ‒ 7307 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14046 (+39) од,
- артилерійських систем – 12011 (+26) од,
- РСЗВ – 1053 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 779 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16142 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1977 (+3)
Дані уточнюються.
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