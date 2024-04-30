30 квітня на фронті: у противника другу добу поспіль шалені втрати, але ворог тисне

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’яносто сьому добу. Розповідаємо про ситуацію 30 квітня на фронті, втрати окупантів і успіхи ЗСУ.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

30 квітня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив

90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Леонівка Чернігівської області; Усок Сумської області; Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова Харківської області та місто Харків; Стельмахівка та Серебрянське лісництво Луганської області; Торське, Семенівка, Парасковіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Архангельське, Калинове, Новокалинове, Очеретине, Яснобродівка, Карлівка, Новопокровське, Євгенівка, Воздвиженка, Олександропіль, Макарівка, Старомайорське, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Михайлівка, Львове, Кринки та Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити українські підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти, за підтримки авіації, 7 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ на цьому напрямку.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 1250 російських загарбників, 22 танки, 39 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 3 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 33 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 468720 (+1250) осіб,

танків ‒ 7307 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 14046 (+39) од,

артилерійських систем – 12011 (+26) од,

РСЗВ – 1053 (+2) од,

засоби ППО ‒ 779 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3),

крилаті ракети ‒ 2126 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16142 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1977 (+3)

Дані уточнюються.

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