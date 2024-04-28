28 квітня на фронті: під Авдіївкою пекло, на півдні ворог затих

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’яносто п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 28 квітня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку сьогодні.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 28 квітня 2024 року противник атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда ( ТОТ українського Криму, зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської обл. (рф) та 5-ма безпілотниками невстановленого типу з тимчасово окупованої території Херсонщини.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.

28 квітня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив

60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Олександро-Шультине, Спірне, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Щербинівка, Семенівка, Євгенівка, Новоолександрівка, Новокалинове, Архангельське, Новожеланне, Карлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Кринки, Іванівка, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

та напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

напрямку, нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку окупанти 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

напрямку окупанти 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1096 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 43 артилерійських системи, одну РСЗВ, 1 засіб ППО, 22 БпЛА ОТР, 46 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 466150 (+1096) осіб,

танків ‒ 7279 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,

артилерійських систем – 11948 (+43) од,

РСЗВ – 1050 (+1) од,

засоби ППО ‒ 776 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),

крилаті ракети ‒ 2124 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1971 (+3)

Дані уточнюються.