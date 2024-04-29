29 квітня на фронті: у ворога шалені втрати, кількість боїв різко зросла

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’яносто шосту добу. Розповідаємо про ситуацію 29 квітня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів – а вони рекордні за останній час. При цьому різко зросла кількість боєзіткнень – особливо на одному з напрямків.
Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.
29 квітня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.
Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Велика Писарівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Сіверськ, Григорівка, Олександропіль, Очеретине, Новокалинове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки, Костирка, Берислав, Новоберислав, Придніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області.
Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
- На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів: Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
- На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 18 безуспішних атак в районах населених пунктів: Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області.
- На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Російські загарбники 5 разів атакували позиції українських воїнів в районі Кринок на Херсонщині.
Успіхи ЗСУ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу та пункту управління противника.
Минулої доби загальні втрати ворога склали 1320 російських загарбників, 6 танків, 16 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 44 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 467470 (+1320) осіб,
- танків ‒ 7285 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16) од,
- артилерійських систем – 11985 (+37) од,
- РСЗВ – 1051 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 778 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1974 (+3)
Дані уточнюються.
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