29 квітня на фронті: у ворога шалені втрати, кількість боїв різко зросла

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’яносто шосту добу. Розповідаємо про ситуацію 29 квітня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів – а вони рекордні за останній час. При цьому різко зросла кількість боєзіткнень – особливо на одному з напрямків.