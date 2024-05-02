2 травня на фронті: за добу мінус 1130 окупантів і 130 одиниць техніки

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот дев’яносто дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 2 травня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів. За добу нашим захисникам вдалося вбити і поранити 1130 окупантів і знищити 130 одиниць наземної техніки. Але росіяни не збавляють темп штурмів.

Дані Новини України – НСН надають, з посиланням на Генштаб ЗСУ.

2 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області; Диліївка, Соловйове, Очеретине, Новоселівка, Прогрес, Уманське, Желанне, Новожеланне, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Лобкове, Оріхів Запорізької області; Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 російських атак, в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку 2 рази російські окупанти атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 9 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сили оборони України та підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, наземній станції управління безпілотників та по 8 районах зосередження особового складу російських окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 1130 російських загарбників, 20 танків, 29 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 470870 (+1030) осіб,

танків ‒ 7332 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од,

артилерійських систем – 12044 (+20) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 784 (+4) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1988 (+8)

Дані уточнюються.

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