5 травня на фронті: збили ворожий літак, знищили 860 окупантів за добу

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот другу добу. Розповідаємо про ситуацію 5 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Райони пусків – Курська обл. – рф та мис Чауда – Крим.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

5 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Новосадове, Дружба, Тарасівка, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Карлівка, Георгіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Преображенка Запорізької області; Берислав, Садове та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 9 атак, в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 860 осіб. Також ворог втратив 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 літак, 25 БпЛА ОТР, 1 ракету, 37 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

У ПС повідомили подробиці про збиття ворожого літака. Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що ворожий Су-25 був збитий 4 травня Сухопутними військами. Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

“Це був підрозділ Сухопутних військ. У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, і у тому числі роботу малого та середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, у тому числі й літаками”, – сказав Євлаш

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 474260 (+860) осіб,

танків ‒ 7375 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од,

артилерійських систем – 12212 (+21) од,

РСЗВ – 1057 (+1) од,

засоби ППО ‒ 790 (+2) од,

літаків – 349 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),

крилаті ракети ‒ 2147 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2002 (+4)

УВАГА! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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