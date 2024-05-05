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5 травня на фронті: збили ворожий літак, знищили 860 окупантів за добу

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5 травня на фронті: збили ворожий літак, знищили 860 окупантів за добу

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот другу добу. Розповідаємо про ситуацію 5 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Райони пусків – Курська обл. – рф та мис Чауда – Крим.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Повітряна атака в ніч на 5 травня: виникли пожежі, є руйнування – все, що відомо (фото)

5 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Новосадове, Дружба, Тарасівка, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Карлівка, Георгіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів,  Преображенка Запорізької області; Берислав, Садове та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

5 травня на фронті: збили ворожий літак, знищили 860 окупантів за добу

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.
  • На Лиманському напрямку відбито 9 атак, в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне  Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ.

Успіхи ЗСУ

5 травня на фронті: збили ворожий літак, знищили 860 окупантів за добу

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 860 осіб. Також ворог втратив 9 танків,  18 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 1 літак, 25 БпЛА ОТР, 1 ракету, 37 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

У ПС повідомили подробиці про збиття ворожого літака. Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що ворожий Су-25 був збитий 4 травня Сухопутними військами. Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

“Це був підрозділ Сухопутних військ. У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу, і у тому числі роботу малого та середнього радіуса дії ППО, які можуть ефективно справлятися з різного типу повітряними цілями, у тому числі й літаками”, – сказав Євлаш

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 474260 (+860) осіб,
  • танків ‒ 7375 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14179 (+18) од,
  • артилерійських систем – 12212 (+21) од,
  • РСЗВ – 1057 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 790 (+2) од,
  • літаків – 349 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9636 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2147 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16418 (+37) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2002 (+4)

5 травня на фронті: збили ворожий літак, знищили 860 окупантів за добу

УВАГА! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – ББМ, артилерійських систем, РСЗВ, крилатих ракет, автомобільної техніки та спеціальної техніки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

 

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