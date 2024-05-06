Нічна повітряна атака 6 травня: повністю знеструмлено велике місто – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 6 травня. Ворог запускав по Україні шахеди. Цілив по енергетиці. Більшість вдалося збити, але є поранений і руйнування. Знеструмлено велике місто.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що в ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Курська обл. – рф.).

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.

Нічна повітряна атака 6 травня: ситуація в регіонах

Сумщина

Весь удар під час цієї нічної атаки припав на Сумщину. Ворог масовано атакував регіон. Завдав удару по енергетичним об’єктам. Внаслідок цього знеструмлено обласний центр. Також про відсутність світла повідомляють мешканці Охтирки, Білопілля, Лебедіна тощо.

Одна цивільна особа поранена внаслідок атаки шахедів на Суми, повідомляє ОК «Північ».

В зв’язку з масованою атакою шахедів на Суми, об’єкти критичної інфраструктури там перевели на резервне живлення. Водопостачання та лікарні забезпечені резервним живленням в повному обсязі.

Також, в місті розгорнули пункти незламності.

У зв’язку зі станом енергосистеми міста, на лінії – лише тролейбуси з автономним ходом.

Роботи по відновленню енергетики вже почались. Мешканцям обіцяють поступово повертати світло.

У Сумській області внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару пошкоджений високовольтний об’єкт – повідомляють у НЕК “Укренерго”.

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об’єкт Укренерго. Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади Укренерго працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів, ідеться в повідомленні, – йдеться у повідомленні

Ось так над Сумщиною сьогодні вночі збивали ворожі дрони.

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