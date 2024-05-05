Повітряна атака в ніч на 5 травня: виникли пожежі, є руйнування – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 5 травня. Окупанти запускали «Шахеди», майже всі з яких вдалося збити. Але, на жаль, є руйнування і постраждалі.

Новини України – НСН розповідають, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Райони пусків – Курська обл. – рф та мис Чауда – Крим.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Повітряна атака в ніч на 5 травня: ситуація в регіонах

Харківщина

Під час нічної атаки рф на Харків “шахед” влучив у приватний сектор Основ’янського району міста, сталася пожежа, – повідомив мер Ігор Терехов.

За його даними, внаслідок удару рф загорілися 3 приватні будинки.

У ДСНС повідомляють, що сьогодні вночі ворог цинічно вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова. Від вибуху постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови.

За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 кв.м.

В результаті обстрілу постраждало 5 людей, з них одна дитина.

Фото наслідків влучання безпілотника опублікували ДСНС і «Суспільне».

Дніпропетровщина

Вночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область “шахедами”. Бійці ПвК «Схід» знищили 12 безпілотників.

По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

Через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.

У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин.

Ось такі звуки чули мешканці Дніпра цієї ночі.

До ліквідації наслідків ворожої атаки по Дніпру було залучено 118 рятувальників та 21 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Херсонщина

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили над територією Херсонської області 1 “Shahed-131/136”.

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