7 травня на фронті: ворог активізувався на Запоріжжі і Харківщині, на Донбасі важкі бої

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот четверту добу. Розповідаємо про ситуацію 7 травня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Дані Новини України – НСН надають з посилання на Генштаб ЗСУ.

7 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 83 авіаційних ударів, вчинив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля, Ворожба Сумської області; Золочів, Петропавлівка, Борова Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Андріївка, Дружба, Прогрес, Стара Миколаївка, Калинове, Новоолександрівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Вовче, Євгенівка, Новопокровське, Антонівка, Водяне, Урожайне Донецької області та Червоний Маяк й Іванівка на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем перебували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку захисники України відбили 14 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку Сили оборони стали на заваді 7 атакам у районах Невського, Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак противника у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські оборонці відбивали 31 штурмову дію московитів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби окупанти вчиняли тут 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 артилерійських засобах росіян. Сили протиповітряної оборони України знищили 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали орієнтовно 1160 осіб. Ворог втратив 25 танків, 14 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 засіб ППO, 34 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 ракету, 32 автомобілі та 9 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 476460 (+1160) осіб,

танків ‒ 7405 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 14227 (+14) од,

артилерійських систем – 12287 (+37) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 792 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),

крилаті ракети ‒ 2149 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16509 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 2017 (+9)

Дані уточнюються.

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