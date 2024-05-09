9 травня на фронті: аж 146 штурмів за добу, у ворога дуже великі втрати

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот шосту добу. Розповідаємо про ситуацію 9 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

9 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень.

За вчорашню добу ворог завдав загалом 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, вчинив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине і Юнаківка Сумської області; Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області; Лиман, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області; Веселянка, Оріхів і Роботине Запорізької області; Ольгівка, Берислав і Кізомис Херсонської області.

Артилерійським вогнем російські загарбники накривали понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 16 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка і Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 11 атак у районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбивали 26 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники давали відсіч 45 атакам московитів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку агресор не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Тут протягом минулої доби противник 4 рази безуспішно атакував позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ

При цьому українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 засобах ППО росіян, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту противника.

За добу загальні втрати російських загарбників становлять орієнтовно 1300 осіб. Також ворог втратив 11 танків, 35 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 1 засіб ППО, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 69 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб,

танків ‒ 7429 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,

артилерійських систем – 12340 (+23) од,

РСЗВ – 1058 (+1) од,

засоби ППО ‒ 793 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),

крилаті ракети ‒ 2192 (+41),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2027 (+8)

Дані уточнюються.

Ще новини України: 8 травня на фронті: різко збільшилась кількість атак на одному з напрямків