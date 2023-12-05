Нічна повітряна атака на Україну 5 грудня: все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 5 грудня. Повітряна тривога лунала у багатьох областях. У деяких з них було чутно вибухи – працювала українська ППО. НСН розповість все, що відомо на даний момент про атаку. Матеріал доповнюється.

Що кажуть у Повітряних Силах

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА «Shahed-136/131» з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ -рф, а також зенітними керованими ракетам С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нічна повітряна атака на Україну 5 грудня: ситуація в регіонах

Південь

Під час нічної дронової атаки в зоні відповідальності Сил оборони півдня України підрозділами ППО було знищено 4 БпЛА типу “Shahed-131/136”. Про це повідомляє пресцентр сил оборони Півдня України.

Як зазначається, знищено:

2 на Миколаївщині,

по 1 на Херсонщині і Вінниччині.

“Влучань не допущено”, – йдеться у повідомленні.

Харківщина

Харківщину армія РФ увечері атакувала дронами з вечора. Запускала кілька груп безпілотників, є влучання в об‘єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти завдають ударів безпілотниками “шахед”. Під ударом – Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури, – написав Синєгубов Окупанти завдають ударів безпілотниками “шахед”. Під ударом – Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури, – написав Синєгубов

Він зазначив, що в результаті влучань виникли кілька пожеж. Екстрені служби працювали на місцях.

Пізніше начальник ОВА додав, що, зокрема, удари зафіксували у Боровій Ізюмського району та Чугуєві, там поранено чоловіка.

О 21:30 у Чугуєві в результаті влучання двох БПЛА вибухову травму отримав 41-річний цивільний чоловік. Йому надали допомогу на місці. У місті пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи, – повідомив Синєгубов

Близько 21:17 російські військова атакували Борову, пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає.

Хмельниччина

Росія у ніч проти 5 грудня атакувала область дронами-камікадзе типу “Шахед”. Окупанти знову випускали безпілотники в сторону Старокостянтинова Хмельницької області.

Глава Хмельницької ОВА заявив про роботу ППО. Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що окупанти атакують місто так часто тому, що там розташований військовий аеродром.

Орієнтовно о 2:39 5 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники типу Shahed поблизу Старокостянтинова. Людей закликали перебувати в укриттях.

Повітряна тривога в Старокостянтинові тривала орієнтовно з 1:02 по 4:02 5 грудня.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації писав про роботу ППО в Хмельницькому районі, де розташований Старокостянтинів.

Вже вранці Сергій Тюрін підтвердив, що під час повітряної тривоги в Хмельницькому районі працювали сили ППО.

Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає, – сказав посадовець орієнтовно о 4:53 5 грудня.

Львівщина та Івано-Франківщина

В ніч проти 5 грудня у західних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Станом на 03:30 ворожі «Шахеди» зі сторони Львівщини (Новий Розділ, Стрілише) – рухалися в напряму Івано-Франківщини.

Як повідомили у Повітряних силах, декілька груп ударних БпЛА типу “Shahed” були в Дрогобицькому та Миколаївському районах Львівської області – курс тримали західний. Плюс ще одна група в Рогатинському районі Івано-Франківської області – курс західний.

Станом на 04:00, за повідомленням голови Львівської ОВА Козицького: з Івано-Франківської області заходив 1 БПЛА. Курс – Стрий. О 04:17 – один безпілотник летів курсом на Самбір.

А згодом повідомили про відбій тривоги.

Інформації про збиття чи влучання дронів на Львівщині та Івано-Франківщині поки що немає.

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