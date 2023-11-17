Нічна повітряна атака 17 листопада: збили 9 із 10 – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 17 листопада. Російські дрони літали над територію нашої країни. У багатьох регіонах оголошували повітряну тривогу, а в деяких лунали вибухи – працювала ППО. НСН розповість все, що відомо про атаку. Матеріал доповнюється.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах України повідомили, що уночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» з напрямку Приморсько-Ахтарськ -рф.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо без втрат.

Відомо, що 5 ворожих безпілотників цієї ночі знищено в результаті бойової роботи силами та засобами ППО ПвК ”Захід”.

В зоні відповідальності повітряного командування ”Захід” ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами з’єднання.

Нічна повітряна атака 17 листопада: ситуація в регіонах

Хмельницька область

Росія вночі проти 17 листопада запустила одну групу безпілотників по Хмельницькій області. Повітряні сили ЗСУ припускали, що “Шахеди” летіти, ймовірно, на Старокостянтинів.

Відповідну інформацію Повітряні сили України повідомили орієнтовно о 2:59 17 листопада.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав орієнтовно о 3 годині ночі 17 листопада, що ворожі дрони вже близько до кордону Хмельницької області. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Хмельницький район. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях! – заявив Тюрін о 3:06

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що ворожі безпілотники могли летіти на північ або в північно-західному напрямку регіону. Військові припускали, що мовилось про Старокостянтинів.

Станом на ранок 17 листопада місцева влада не повідомляла, яка ситуація в місті. Проте перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін подякував силам ППО за відмінну роботу з оборони неба над Хмельниччиною.

Станом на цей час (3:46 17 листопада – ред) повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає, – заявив посадовець

Він додав, що додаткову інформацію повідомить згодом.

Одеська область

В Одеській області фіксували проліт БПЛА – він знаходився на межі з Миколаївською областю, працювала українська ППО. Мешканці чули вибухи. Людей просили перебувати в укриттях до відбою.

Миколаївська область

У ніч на 17 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».

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