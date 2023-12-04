Нічна повітряна атака 4 грудня – де працювала ППО і скільки ворожих цілей вдалося збити

Нічна повітряна атака 4 грудня. Для атаки ворог використав ударні безпілотники та авіаційну ракету.

Про це НСН інформує з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини, йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України.

Нічна повітряна атака 4 грудня: де були збиття

Один із «шахедів» Сили оборони знищили над Павлоградським районом Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Також сили протиповітряної оборони під час повітряної тривоги працювали на Хмельниччині — у Хмельницькому районі. За даними ОВА, повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає.

Шість ворожих «шахедів» українські військовослужбовці знищили на Миколаївщині, розповів голова ОВА Віталій Кім. У Баштанському районі внаслідок збиття дронів уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає.

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