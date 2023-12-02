Нічна повітряна атака на Україну 2 грудня: сили ППО знищили 10 з 11 запущених ворогом «шахедів» і одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це НСН інформує з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області, йдеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131» в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

Як уточнив очільник ДніпрОВА Сергій Лисак, оборонці з ПвК «Схід» збили російську ракету над Дніпровським районом.

Як повідомили Сили оборони півдня, внаслідок влучання у інфраструктурний об’єкт на Одещині сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Нічна повітряна атака: сили ППО знищили 10 «шахедів» і одну ракету Х-59

Обстріли минулої доби

Потягом попередньої доби, 1 грудня, росіяни загалом завдали 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснили 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, казали у Генштабі ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області; Новомихайлівка Донецької області.

Під російським артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ще новини України: Гуманітарка, податки, допомога ВПО, субсидії та тарифи – що зміниться з 1 грудня в Україні