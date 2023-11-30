Що зміниться з 1 грудня в Україні? Відновляться податкові перевірки бізнесу, волонтери зможуть декларувати гуманітарну допомогу онлайн, виплати ВПО призначатимуть за новим механізмом, а деяким українцям збільшать субсидії на опалення.

Про це та інше детальніше розповідає НСН з посиланням на матеріал видання РБК-Україна.

Допомога ВПО

Наприкінці листопада Уряд вніс зміни до механізму призначення виплат внутрішньопереміщеним особам (ВПО):

переселенці, які звертаються вперше за допомогою та перебували за кордоном понад 30 днів, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну.

ВПО, які повернулись в Україну після 1 серпня, але раніше втратили допомогу через перебування за кордоном понад 30 днів, виплату призначатимуть за особистим зверненням.

ВПО, які після 1 серпня 2023 змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

переселенці отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

До того ж уряд стимулюватиме ВПО до працевлаштування.

Так, переселенцям (працездатного віку, які не працюють) протягом 3-х місяців після призначення допомоги потрібно буде або стати на облік в Державну службу зайнятості, або отримати іншу допомогу за програмами Мінекономіки щодо працевлаштування, або ж працевлаштуватися, зареєструватися як ФОП чи отримати ваучер на навчання тощо.

Це стосуватиметься ВПО, що вперше звернуться за призначенням соцвиплат після ухвалення змін Уряду (21 листопада 2023).

Стосовно суми виплат, вона залишається на рівні 2-3 тис. грн. Українцям, що отримували допомогу до 1 серпня 2023, терміни виплат продовжили до кінця січня 2024.

Зміни у сплаті податків

Заповнювати платіжки на внесення податків з 1 грудня потрібно буде за зміненими правилами. Нововведення пов’язані зі змінами у платіжній інфраструктурі та впровадженням міжнародних стандартів. Кількість полів у платіжній інструкції мінімізували та структурували.

ФОПам та юридичним особам у полі платіжок під назвою “Призначення платежу” потрібно зазначати:

код сплати податків та ЄСВ;

назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Наприклад, у полі “Призначення платежу” при сплаті Єдиного внеску на обов’язкове соціальне страхування за IV квартал цього року потрібно буде вказати: “101 ЄСВ за ІV квартал 2023 року”.

Що буде з тарифами

У грудні українцям не варто перейматися стосовно підвищення тарифів на комуналку. Основні тарифи (опалення, гаряча вода, розподіл газу) залишаються незмінними згідно з рішенням Кабміну про мораторій до кінця дії воєнного стану в країні та ще пів року після нього.

Тарифи на газопостачання зафіксовані для споживачів НАК “Нафтогаз” – це 7,96 грн/куб.м.

Тарифи на водопостачання також без змін.

Нещодавно голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський спрогнозував можливе зростання тарифів на електроенергію до 3 грн/кВт*ч. Але в Міненерго заявили, що поки ціни на світло для населення не планують підвищувати. Наразі тариф становить 2,64 грн/кВт*ч.

Субсидії

Українці в грудні продовжать отримувати субсидії, що раніше були нараховані на опалювальний сезон 2023/2024 автоматично чи за зверненням.

При цьому очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомив про запуск експериментального проєкту щодо додаткового забезпечення населення дровами чи вугіллям, якщо в домогосподарства немає можливості опалювати приміщення газом.

За його словами, граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини.

Пільгу перерахують автоматично, але до 1 грудня необхідно надати згоду ПФУ на передання даних міжнародному донору для оплати підвищеного розміру підтримки.

Згоду можна надати у відповідь на смс-повідомлення, яке надійде родинам, що вже отримують пільги або субсидії на тверде пічне паливо, онлайн в електронному кабінеті Пенсійного фонду або звернувшись до відділення ПФУ.

Податкові перевірки бізнесу

В Україні відновлять перевірки бізнесу з 1 грудня після скасування мораторію, що діяв від початку повномасштабної війни. Перевірки мали повернутися ще з 1 листопада 2023, проте Рада перенесла строк на місяць.

Документальні планові податкові перевірки можуть проводити стосовно:

підприємців, що здійснюють реалізацію підакцизної продукції;

представників бізнесу у сфері організації та проведення азартних ігор;

платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, постійні представництва та/або відокремлені підрозділи.

Мораторій на перевірки продовжить діяти для ФОПів 1 та 2 групи – до 1 грудня 2024. Також перевірки відтермінували для підприємців, податковою адресою яких є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій.

Правила ввезення гуманітарної допомоги

За постановою Кабміну, від 1 грудня 2023 в Україні діятимуть нові правила оформлення гуманітарної допомоги при її ввезенні та обліку.

Декларування переходить в електронну форму. Якщо раніше ввезення гуманітарки відбувалось за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, то нововведення передбачають запровадження Автоматизованої системи реєстрації. Механізм включатиме:

реєстрацію отримувача гуманітарної допомоги, який планує завозити вантаж за допомогою електронного підпису;

формування декларації з унікальним номером, що містить інформацію про товар, його кількість тощо;

подання звіту про розповсюдження гуманітарної допомоги організаціями, які її завезли, до 15 числа кожного місяця.

Варто зазначити, що можливість подавати паперові декларації після 1 грудня залишатиметься. Благодійні фонди та волонтерські організації зможуть оформлювати гумдопомогу за звичними процедурами.

Кабмін встановив перехідний період до 1 квітня 2024, коли можна буде користуватися як паперовим, так і цифровим механізмом.

Новий графік “Укрзалізниці”

З наближенням гірськолижного сезону та зимових свят “Укрзалізниця” впроваджує зміни у графіку руху популярних маршрутів всередині країни від 10 грудня.

Шість рейсів отримали покращення:

№193/192 Кривий Ріг – Ясіня. Курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;

№145/146 Суми – Рахів. Дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;

№365/366 Луцьк – Рахів. Дозволить мешканцям Луцька та Рівного поїхати в Моршин, Долину, Калуш, Франківськ, Яремче, Буковель, Ворохту;

№345/346 Ужгород – Чернівці. Курсуватиме щоденно, відновить пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;

№28/27 Київ – Мукачево. Закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славсько і Закарпаттям новим денним сполученням;

№368/367 Луцьк – Ужгород. Дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Славськом, Мукачевом та Чопом.

Свята за новим календарем та вихідні

На грудень припадає чимало святкових днів. За новим календарем важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні раніше:

6 грудня (замість 19 грудня) – День святого Миколая;

25 грудня (замість 7 січня) – Різдво Христове;

31 грудня (замість 13 січня) – Щедрий вечір, Маланки.

Різдво Христове належить до переліку державних свят. З 2023 року в Україні його святкуватимуть офіційно лише 25 грудня. Проте вихідного не буде через воєнний стан у країні.

Таким чином, вихідні дні в грудні 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 число.

Ще новини України: З 1 лютого виплати ВПО припинять багатьом українцям – омбудсман зробив заяву з цього приводу