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Новий календар церковних свят на грудень 2023 – дати зсунулися на 13 днів

Журналіст
Новий календар церковних свят на грудень 2023 дати зсунулися на 13 днів
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Україна перейшла на новий календар церковних свят, і дати майже всіх свят зсунулися на 13 днів назад – які дати важливих церковних свят

НСН з посиланням на РБК-Україна публікує новий календар церковних свят на грудень 2023 року.

Нові дати свят

  • 1 грудня – святого пророка Наума.
  • 2 грудня – святого пророка Аввакума.
  • 3 грудня – святого пророка Софонія.
  • 4 грудня – святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина.
  • 5 грудня – преподобного і богоносного Сави Освяченого.
  • 6 грудня – святого Миколая.
  • 7 грудня – святого Амвросія, єпископа Медіоланського.
  • 8 грудня – преподобного Патапія.
  • 9 грудня – зачаття святої Анни.
  • 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа.
  • 11 грудня – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.
  • 12 грудня – преподобного Спиридона чудотворця.
  • 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії.
  • 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика.
  • 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана.

Новий календар церковних свят на грудень 2023

  • 16 грудня – святого пророка Аггея.
  • 17 грудня – святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла.
  • 18 грудня – святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним.
  • 19 грудня – святого мученика Боніфатія.
  • 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця.
  • 21 грудня – святої мучениці Юліянії.
  • 22 грудня – святої великомучениці Анастасії
  • 23 грудня – святих десятьох мучеників, що в Криті.
  • 24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії.
  • 25 грудня – Різдво Христове.
  • 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія.
  • 27 грудня – святого апостола, первомученика і диякона Стефана.
  • 28 грудня – святих мучеників, спалених в Нікодимії.
  • 29 грудня – святих новонароджених, за Христа вбитих у Вифлеємі
  • 30 грудня – святої мучениці Анісії.
  • 31 грудня – преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.

Перехід на новий календар церковних свят

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар “відмотує” всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня)
  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня)
  • Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • Введення до Храму Пресвятої Богородиці – 21 листопада (замість 4 грудня)
  • Андрія Первозванного – 30 листопада (замість 13 грудня)
  • День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво – 25 грудня (замість 7 січня)
  • Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня)
  • День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня (замість 13 січня)
  • Святого Василя Великого – 1 січня (замість 14 січня)
  • Хрещення Господнє – 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня)
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня)
  • Святих апостолів Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня)
  • День Іллі Пророка – 20 липня (замість 2 серпня)
  • Маковія, Медовий Спас – 1 серпня (замість 14 серпня)
  • Преображення Господнє (Яблучний Спас) – 6 серпня (замість 19 серпня)
  • Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня)
  • Усікновення голови Іоанна Предтечі – 29 серпня (замість 11 вересня)

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