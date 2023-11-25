Новий календар церковних свят на грудень 2023 – дати зсунулися на 13 днів

Україна перейшла на новий календар церковних свят, і дати майже всіх свят зсунулися на 13 днів назад – які дати важливих церковних свят

НСН з посиланням на РБК-Україна публікує новий календар церковних свят на грудень 2023 року.

Нові дати свят

1 грудня – святого пророка Наума.

2 грудня – святого пророка Аввакума.

3 грудня – святого пророка Софонія.

4 грудня – святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина.

5 грудня – преподобного і богоносного Сави Освяченого.

6 грудня – святого Миколая.

7 грудня – святого Амвросія, єпископа Медіоланського.

8 грудня – преподобного Патапія.

9 грудня – зачаття святої Анни.

10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа.

11 грудня – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.

12 грудня – преподобного Спиридона чудотворця.

13 грудня – святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії.

14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика.

15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана.

16 грудня – святого пророка Аггея.

17 грудня – святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла.

18 грудня – святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним.

19 грудня – святого мученика Боніфатія.

20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця.

21 грудня – святої мучениці Юліянії.

22 грудня – святої великомучениці Анастасії

23 грудня – святих десятьох мучеників, що в Криті.

24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії.

25 грудня – Різдво Христове.

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія.

27 грудня – святого апостола, первомученика і диякона Стефана.

28 грудня – святих мучеників, спалених в Нікодимії.

29 грудня – святих новонароджених, за Христа вбитих у Вифлеємі

30 грудня – святої мучениці Анісії.

31 грудня – преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.

Перехід на новий календар церковних свят

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар “відмотує” всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня)

Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня)

Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня)

Введення до Храму Пресвятої Богородиці – 21 листопада (замість 4 грудня)

Андрія Первозванного – 30 листопада (замість 13 грудня)

День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня)

Різдво – 25 грудня (замість 7 січня)

Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня)

День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня (замість 13 січня)

Святого Василя Великого – 1 січня (замість 14 січня)

Хрещення Господнє – 6 січня (замість 19 січня)

Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого)

Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня)

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня)

Святих апостолів Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня)

День Іллі Пророка – 20 липня (замість 2 серпня)

Маковія, Медовий Спас – 1 серпня (замість 14 серпня)

Преображення Господнє (Яблучний Спас) – 6 серпня (замість 19 серпня)

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня)

Усікновення голови Іоанна Предтечі – 29 серпня (замість 11 вересня)

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