Новий календар церковних свят на грудень 2023 – дати зсунулися на 13 днів

Україна перейшла на новий календар церковних свят, і дати майже всіх свят зсунулися на 13 днів назад – які дати важливих церковних свят
НСН з посиланням на РБК-Україна публікує новий календар церковних свят на грудень 2023 року.
Нові дати свят
- 1 грудня – святого пророка Наума.
- 2 грудня – святого пророка Аввакума.
- 3 грудня – святого пророка Софонія.
- 4 грудня – святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина.
- 5 грудня – преподобного і богоносного Сави Освяченого.
- 6 грудня – святого Миколая.
- 7 грудня – святого Амвросія, єпископа Медіоланського.
- 8 грудня – преподобного Патапія.
- 9 грудня – зачаття святої Анни.
- 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа.
- 11 грудня – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.
- 12 грудня – преподобного Спиридона чудотворця.
- 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії.
- 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика.
- 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана.
- 16 грудня – святого пророка Аггея.
- 17 грудня – святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла.
- 18 грудня – святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним.
- 19 грудня – святого мученика Боніфатія.
- 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця.
- 21 грудня – святої мучениці Юліянії.
- 22 грудня – святої великомучениці Анастасії
- 23 грудня – святих десятьох мучеників, що в Криті.
- 24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії.
- 25 грудня – Різдво Христове.
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія.
- 27 грудня – святого апостола, первомученика і диякона Стефана.
- 28 грудня – святих мучеників, спалених в Нікодимії.
- 29 грудня – святих новонароджених, за Христа вбитих у Вифлеємі
- 30 грудня – святої мучениці Анісії.
- 31 грудня – преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.
Перехід на новий календар церковних свят
З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Новоюліанський календар “відмотує” всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
- Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня)
- Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня)
- Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня)
- Введення до Храму Пресвятої Богородиці – 21 листопада (замість 4 грудня)
- Андрія Первозванного – 30 листопада (замість 13 грудня)
- День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня)
- Різдво – 25 грудня (замість 7 січня)
- Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня)
- День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) – 31 грудня (замість 13 січня)
- Святого Василя Великого – 1 січня (замість 14 січня)
- Хрещення Господнє – 6 січня (замість 19 січня)
- Стрітення Господнє – 2 лютого (замість 15 лютого)
- Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня)
- Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) – 24 червня (замість 7 липня)
- Святих апостолів Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня)
- День Іллі Пророка – 20 липня (замість 2 серпня)
- Маковія, Медовий Спас – 1 серпня (замість 14 серпня)
- Преображення Господнє (Яблучний Спас) – 6 серпня (замість 19 серпня)
- Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня)
- Усікновення голови Іоанна Предтечі – 29 серпня (замість 11 вересня)
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