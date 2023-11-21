Новорічна поштова резиденція починає приймати листи до святого Миколая: куди надсилати

Новорічна поштова резиденція у Києві починає приймати листи до святого Миколая. Якщо маєте заповітне бажання – напишіть казковому чарівнику.

Про це повідомили у пресслужбі Укрпошті, передає НСН.

Всі чекали цього магічного моменту. Ми отримували безліч запитів та запитань «то коли вже можна?» Увага, вже можна! Новорічна поштова резиденція починає приймати листи до Святого Миколая! – йдеться у повідомленні Укрпошти

Куди надсилати листи до святого Миколая

Листи зі своїми мріями й сподіваннями можна надсилати за незмінною адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 22, 01001.

Обов’язково варто вказати на конверті свою повну адресу з індексом, щоб відповідь Святого Миколая знайшла вашу домівку.

День святого Миколая – коли святкується

День святого Миколая — день святкування та вшанування пам’яті християнського святого Миколая Мирлікійського (Чудотворця). День святого Миколая відзначається християнськими церквами 6 грудня (за григоріанським та новоюліанським календарями). За юліанським календарем у XX—XXI століттях свято припадає на 19 грудня.

За традицією, цієї ночі Святий Миколай залишає чемним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями та вкидають їх у поштову скриньку, або кладуть на вікно. Чемні діти знаходять під подушкою подарунок, а неслухняні — прутик. Ця різка слугує своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою та виправитися.

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