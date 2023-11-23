За новим календарем День святого Миколая вже не 19-го грудня. Яка нова дата улюбленого свята багатьох дітлахів. І що можна подарувати дитині.

Після переходу української церкви на новоюліанський календар дати багатьох свят змістилися. Зміни торкнулися й Дня святого Миколая.

Коли святий принесе подарунки під подушку у 2023 році, розповість НСН з посиланням на ТСН.ua.

День святого Миколая 2023 року – нова дата

Тепер українці святкуватимуть День святого Миколая 6 грудня (замість 19 грудня, як було раніше). 2023 року цей день випадає на середу. Тож святий відвідає домівки українців і покладе свої подарунки дітям під подушки в ніч проти середи. Саме від цього дня розпочинається цикл зимових свят в Україні.

Історія Дня святого Миколая: звідки прийшов святий

Згідно з церковними переказами, святий Миколай був реальною людиною, яка народилася приблизно між 270 і 286 роками в місті Патарі, що на півострові Лікія (нині Туреччина). Його батьки, Феофан і Нонна, були заможними людьми, справжніми християнами. Саме тому від самого народження вони ростили сина в релігійній атмосфері, охрестивши одразу, що в ті часи було рідкістю.

Миколай виріс аскетичним і доволі щедрим чоловіком, який намагався допомагати всім, хто цього потребував. У дорослому віці він переселився до міста Мира, де вирішив присвятити себе наукам. Але саме там його дядько, який був єпископом, висвятив племінника у священники. Незабаром після досягнення повноліття Миколай залишився без батьків. Весь свій спадок він витратив на допомогу біднякам, приносячи до їхніх будинків іграшки, теплі речі тощо.

Всі свої справи Миколай робив таємно, але якось городянам все ж вдалося його вистежити. Дізнавшись, хто робить усі ці добрі вчинки, люди вирішили, що Миколай має стати їхнім єпископом. 325 року він навіть відвідав Перший Вселенський Собор у Нікеї за участі імператора Костянтина Великого.

Миколай встиг зробити чимало хороших справ за своє життя: він визволяв полонених, рятував від страчення невинних, допомагав бідним, особливо дітям. Саме завдяки цьому він і став одним із найшанованіших святих.

Традиції свята

Вперше святкувати День святого Миколая почали в середньовічній Німеччині. Батьки традиційно дарували дітям ласощі, теплий одяг, іграшки, шкільне приладдя тощо. А щоб малюки повірили, що всі ці подарунки приносить святий, вони підкладали їх таємно і пізно вночі. Згодом звичай святкувати День святого Миколая поширився на інші країни, зокрема сусідню Польщу, звідки, на думку істориків, прийшов до українців.

Існує ще одна гарна легенда: нібито звичай, який популярний у багатьох західних країнах – вішати на Миколая шкарпетки на камін, куди святий кладе вночі свої подарунки, – з’явився, коли реальний єпископ вирішив допомогти трьом бідним сестрам, із якими ніхто не хотів брати шлюб. Вночі Миколай підкинув їм три мішечки із золотом, які потрапили до шкарпеток, що висіли над каміном і сушилися.

В Україні за роки існування утворилися свої традиції святкування святого Миколая. Зокрема, селяни на Слобожанщині збиралися разом після служби в церкві і варили пиво. А для дітлахів готували особливе печиво, яке називали “миколайчиками”.

На Харківщині в День святого Миколая проводять триденні Миколині святки, готують узвар і кутю.

На Поділлі було заведено чекати на “полазника” – людину з позитивною енергією, яка має першою зайти до оселі цього дня.

Ще однією цікавою традицією є звичай миритися зі своїми ворогами. Дівчата, які збиралися до шлюбу, обов’язково цього дня наводили лад у скринях, готуючи одяг і прикраси, в яких потім зустрічали сватів. Чоловіки вранці прокидалися першими і виходили на двір, щоб обійти господарство, нагодувати худобу. А на Київщині домашніх тварин додатково окропляли освяченою водою, щоб вони не хворіли взимку.

З часом з’явилася традиція, яка існує і нині, а саме – написання листів святому. Дітлахи пишуть свої таємні бажання, перераховують усі добрі й погані справи, які вони робили цього року, та залишають лист Миколаєві. Вночі проти дня святкування він приносить подарунки і тихенько викладає їх під подушку чи біля ліжка.

Що подарувати дітям на святого Миколая

Малеча з нетерпінням чекає на свято Миколая, адже саме в цю чарівну ніч діти під подушками знайдуть омріяні сюрпризи.

Солодощі на Миколая

Солодкі подарунки є чи не найпопулярнішими на свято Миколая. Вибір солодкого подарунка випливає зі смакових уподобань дитини.

Популярними у це свято є пряники-миколайчики – маленькі медові пряники у вигляді фігурки святого Миколая або у формі зірок, сердець, місяця, пташок, конячок, ялинок тощо. Також це можуть бути цукерки, шоколад, шоколадні фігурки, тістечка, печиво, мармелад або ж кіндер-сюрпризи. Особливо святковими будуть набори солодощів, придбані або ж власноруч оформлені.

Іграшки

Безпрограшним варіантом на свято завжди будуть іграшки. Тут слід враховувати вік, стать й особисті уподобання дитини. Обрати можна щось із цього:

брязкальця і гризуни для маленьких крихіток;

різноманітні м’які іграшки;

конструктори з великими елементами з гіпоалергенного пластика і дерева;

інтерактивні іграшки, які допомагають дітям взаємодіяти з навколишнім світом;

ляльки, будиночок принцеси або набори маленької господині для дівчаток;

трансформери, роботи, мультяшні персонажі, машинки та багато іншого для хлопчика.

Книги

Книга – найкращий подарунок! Для найменших дітлахів можна підібрати книгу за мотивами улюбленого мультика. Для дошкільнят гарним дарунком буде якась пізнавальна книга, наприклад, про тварин або енциклопедія, а для школярів – пригодницькі твори та фантастика.

Розмальовки

Це чудовий подарунок від Миколая для маленької дитини. Малюкам дошкільного віку дуже корисно займатися розфарбуванням картинок, адже це тренування дитячої руки й розвиток дрібної моторики.

Цікаві пазли

Пазли з великими детальками чудово підійдуть як дарунок на Миколая для маленьких дітлахів з 1,5 років. Граючись ними, малюк вивчає кольори, пори року, тварин, абетку, цифри й багато іншого.

Дівчинці можна подарувати 3D-пазли на тематику улюбленого мультфільму, а хлопчикові – якийсь супергеройський.

Набори для творчості

Якщо батьки прагнуть розвивати творчі здібності своєї дитини – гарним варіантом подарунка будуть такі набори:

для розвитку творчих здібностей і фантазії дитини: фарби, олівці, кольоровий папір та ін.

набори для ліплення і креативу;

дитячі музичні інструменти для збагачення звукового досвіду дитини.

Набори для експериментів

Діти обожнюють відкривати щось нове. Можливо, хлопчик або дівчинка давно мріє про якийсь із таких наборів:

для юних фізиків, хіміків або археологів;

для майбутніх фокусників;

деталі, які навчать створювати мультфільми.

Настільні ігри

Асортимент пізнавальних настільних ігор вражає. Можна підібрати щось цікаве як для малюків, так і для більш дорослих дітей. До того ж такий дарунок – це прекрасний привід провести час разом з дітьми або запросити додому друзів.

Лижі, сани, ковзани

Катання на санчатах, лижах або ковзанах – цікава зимова забава, яка додасть у життя дитини більше фізичної активності й урізноманітнить її дозвілля.

Враження у дарунок

Подарувати дитині яскраве враження – це завжди вдала ідея. Можна вибрати, що найбільше сподобається хлопчику чи дівчинці. Це, зокрема, можуть бути квитки на виставки та шоу.

Сертифікат на майстер-клас

Незвичайний дарунок на святого Миколая – це, наприклад, участь у майстер-класі або курсах з малювання, кулінарії, ліплення з глини, створення ялинкових прикрас, виготовлення льодяників, вокалу або навіть скелелазіння чи верхової їзди.

Фотосесія

Якщо донька або син обожнюють фотографуватися й уже активно постить свої світлини в Інстаграм – тоді чудовим сюрпризом буде професійна тематична фотосесія.

Гаджети

Це може бути будь-що, залежно від віку дитини та батьківського бюджету: планшет, бездротові навушники, новий телефон або ігрові приставки.

Різні приємні дрібнички

Для дітей, яких уже давно не радують іграшки, можна подарувати, наприклад, дівчаткам сережки, кулончик, шпильки, браслетки, панчішки, гетри або косметику для підлітків.

Хлопчикам у подарунок підійдуть брелоки, годинник або дрібнички із зображеннями улюбленого героя з мультфільму.

Практичні подарунки

Якщо батьки хочуть подарувати дитині щось необхідне, наприклад, светр, футболку, модні джинси або піжаму, то ці речі мають бути яскравими, можна з улюбленим героєм мультфільму.

Кумедні капці-кігуруми в формі тварин чудово впишуться в зимове свято. Також хорошим дарунком буде, наприклад, новий рюкзак.

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