З 1 лютого виплати ВПО припинять багатьом українцям – омбудсман зробив заяву з цього приводу

У 2024 році виплати ВПО припинять багатьом українцям. Омбудсман України Дмитро Лубінець не погоджується з такими змінами.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив у Фейсбуці 29 листопада, передає НСН.

Кількість ВПО, які отримують грошову допомогу зменшиться з нового року. Згідно зі змінами до законодавства з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО! Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб! Як Омбудсман України, я не погоджуюся зі змінами, й озвучив цю проблематику на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, заявив Лубінець.

За його словами, Офіс омбудсмана, підтримує позицію, що українці, які проживають за кордоном не мають отримувати допомогу на проживання ВПО, оскільки вони отримують допомогу від іноземних держав.

Водночас ми не підтримуємо підхід, коли не будуть отримувати допомогу ВПО ті громадяни України, які мають на своїх рахунках суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Адже, наприклад, таку суму можуть мати на рахунках рідні захисників України, які перебувають у полоні чи є зниклими безвісти за особливих обставин і мають статус ВПО, зауважив Лубінець.

Він також озвучив низку тез для Мінсоцполітики.

Зазначив, що Мінсоцполітики своєчасно не закупили бланки посвідчень осіб з інвалідністю. Загальна потреба до кінця 2023 року – понад 107 тисяч одиниць. Водночас закупили всього близько 64 тисяч одиниць бланків. Це не покриває потреби!, п ідкреслив Лубінець.

Питання отримання соціальних послуг у громадах, питання безбар’єрності, зокрема у МТП, забезпечення громадян реабілітаційними послугами – це теж лунало під час слухань комітету.

З урахувань усіх питань ми надавали рекомендації Мінсоцполітики, МОЗ, органам місцевого самоврядування. На мою думку, вони мають бути враховані. А якщо не вистачає фінансового ресурсу – громадяни мають бути заздалегідь про це повідомлені! Зокрема щодо тримання соціальної допомоги!, підсумував Лубінець.

З 1 лютого виплати ВПО припинять багатьом українцям

Раніше ми писали, що з 1 лютого 2024 року передбачено припинення виплат на проживання великій кількості ВПО згідно з постановою від 11 липня 2023 року № 709.

Для цього відповідні служби проведуть аналіз категорій отримувачів виплат ВПО.

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